Даша Квиткова рассказала, почему не боится вируса

Невеста Никиты Добрынина также рассказала о ситуации с эпидемией в Майами

Дарья Квиткова, которая накануне поделилась подробностями предстоящей свадьбы с Никитой Добрыниным, рассказала, о ситуации с коронавирусом в Майами. Сейчас девушка находится в США, где посещает языковую школу. Вместе с ней заграницу отправился и герой шоу "Холостяк-9".

По мнению Даши, коронавирус безопаснее обычного гриппа. Об этом она написала в большом посте, который опубликовала на своей странице в Instagram. Девушка также напомнила подписчикам о важности соблюдать рекомендации врачей.

Даша Квиткова Фото: instagram.com/kvittkova

Невеста Добрынина написала, что обычно она не склонна к панике, потому сохраняет спокойствие и соблюдает основные правила профилактики.

"Я по натуре не паникер. У меня хоть и взрывной характер, но я всегда стараюсь оставаться в здравом уме и с холодным рассудком. Чтобы обезопасить себя, соблюдайте базовые правила профилактики: чаще мойте руки горячей водой с мылом, используйте спиртосодержащий гель и дезинфицирующие салфетки и избегайте общения с теми, кто кашляет или чихает", – написала она.

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Квиткова также рассказала, что в Майами нет никакой паники. Продукты в супермаркетах есть, а люди продолжают жить своей жизнью, но каждый бережет свое здоровье и заботится о нем. Однако занятия в школе, куда ходит Даша, сегодня отменили.

INSTAGRAM

Напомним, что ранее Никита Добрынин признался, есть ли на самом деле секс на проекте "Холостяк".

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