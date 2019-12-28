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Даша Квиткова рассказала, с кем и где отметит Новый год 2020

Избранница Никиты Добрынина также поделилась главной новогодней традицией

Даша Квиткова и Никита Добрынин Фото: instagram.com/kvittkova

Всего несколько дней осталось до Нового года 2020, и звезды активно делятся своими традициями и архивными фото. Блогер, модель и победительница романтического реалити "Холостяк 9" Даша Квиткова тоже рассказала Сегодня.Lifestyle о новогодних традициях, планах и самом неожиданном подарке.

Звезды рассказали, как праздновали Новый год в необычных местах. Подробности в сюжете:

Самый неожиданный подарок к Новому году я получала в детстве – это был водный шар со снегом!

Главная традиция: обязательное наличие на новогоднем столе салата "Оливье" и мандаринов. А еще – написать желание на бумаге, под бой курантов сжечь ее и пепел выпить вместе с шампанским.

Никита Добрынин и Дарья Квиткова Фото: instagram.com/kvittkova

В 2019-м все сбылось, кроме похудеть (смеется). Похудеть пока подождет.

Встречать Новый год 2020 буду вместе с Никитой. Он в новогоднюю ночь ведет мероприятие в Буковеле, а я рядышком буду.

Напомним, ранее мы также писали, что Дарья Квиткова намекнула на свадьбу с Никитой Добрыниным. Избранница главного героя "Холостяк 9" поделилась интригующим снимком.

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