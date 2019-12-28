Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Эксклюзив

Даша Квиткова рассказала, с кем и где отметит Новый год 2020

Избранница Никиты Добрынина также поделилась главной новогодней традицией

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:35
Даша Квиткова и Никита Добрынин
Даша Квиткова и Никита Добрынин
Фото: instagram.com/kvittkova

Всего несколько дней осталось до Нового года 2020, и звезды активно делятся своими традициями и архивными фото. Блогер, модель и победительница романтического реалити "Холостяк 9" Даша Квиткова тоже рассказала Сегодня.Lifestyle о новогодних традициях, планах и самом неожиданном подарке.

Звезды рассказали, как праздновали Новый год в необычных местах. Подробности в сюжете:

  • Самый неожиданный подарок к Новому году я получала в детстве – это был водный шар со снегом!

  • Главная традиция: обязательное наличие на новогоднем столе салата "Оливье" и мандаринов. А еще – написать желание на бумаге, под бой курантов сжечь ее и пепел выпить вместе с шампанским.

Никита Добрынин и Дарья Квиткова
Никита Добрынин и Дарья Квиткова
Фото: instagram.com/kvittkova

  • В 2019-м все сбылось, кроме похудеть (смеется). Похудеть пока подождет.

  • Встречать Новый год 2020 буду вместе с Никитой. Он в новогоднюю ночь ведет мероприятие в Буковеле, а я рядышком буду.

Напомним, ранее мы также писали, что Дарья Квиткова намекнула на свадьбу с Никитой Добрыниным. Избранница главного героя "Холостяк 9" поделилась интригующим снимком.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Даша Квиткова рассказала, как над ней издевались мамы участниц "Холостяка" Что подарить парню на Новый год 2020: идеи на любой вкус Почему Олег Винник не украшает елку в киевской квартире
Никита Добрынин Дарья Квиткова Новый год 2020
Реклама

Новости партнеров

Салат Сугроб на Новый год 2020
Салат Сугроб на Новый год 2020
"Пальчики оближешь": Мясо по-французски с ананасами в духовке
Кошевой из «Квартал 95» ошарашил резкой переменой во внешности
Кошевой из «Квартал 95» ошарашил резкой переменой во внешности
29-летний наследник Сафронова принял судьбоносное решение
29-летний наследник Сафронова принял судьбоносное решение
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 15:12Fun

"Сдачу оставь себе, грязное животное": новая версия "Один дома" потрясла сеть

Вчера, 10:05Шоу-бизнес

Отношения Брэда Питта и Дженнифер Энистон вышли на новый уровень: подробности

Вчера, 09:57Fun

Муж ради мести жене "набил" на бедре ее крайне неудачный портрет: фото

26 декабряАфиша

Умерла звезда советского кино Галина Волчек – СМИ

26 декабряFun

Обнаженные студентки с собаками и пони попали на благотворительный календарь: фото

26 декабряEvents

Поздравления с Новым годом 2020: стихи и яркие открытки

26 декабряFun

Девочка нашла на елке не запланированный родителями сюрприз: фото

26 декабряАфиша

Критики назвали "1917" одним из лучших военных фильмов всех времен

26 декабряТехно

Xiaomi анонсировал Android 10 для старых смартфонов

26 декабряFun

Новолуние 26 декабря: что ни в коем случае нельзя делать

26 декабряFun

"Мою раз в неделю": украинка рассказала, как отрастила два метра волос

26 декабряEvents

Солнечное затмение 26 декабря: лучшие ритуалы и обряды

25 декабряFun

Рождество Христово 2019 у католиков: что ни в коем случае нельзя делать

25 декабряШоу-бизнес

Экс-невеста Виталия Козловского рассказала шокирующую правду об их отношениях

25 декабряFun

Поздравления с католическим Рождеством: картинки, открытки, стихи и смс

25 декабряFood

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

Новости партнеров

Посолить селедку в домашних условиях
Посолить селедку в домашних условиях
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Салат с крабовыми палочками: лучший рецепт на Новый год
Салат с крабовыми палочками: лучший рецепт на Новый год
Ротару после возвращения в Россию странно себя повела
Ротару после возвращения в Россию странно себя повела
Как Пугачёва простилась с Волчек
Как Пугачёва простилась с Волчек
Ольга Зарубина попалась на удочку любовника-афериста
Ольга Зарубина попалась на удочку любовника-афериста
«Чтоб он сдох после таких слов!»: отец Фриске о Шепелеве
«Чтоб он сдох после таких слов!»: отец Фриске о Шепелеве
Петросян отреагировал на слухи о своей свадьбе
Петросян отреагировал на слухи о своей свадьбе