Даша Квтикова показала, как выглядит ее пресс утром

Девушка поделилась с поклонниками соблазнительным селфи

Победительница проекта "Холостяк" и супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая поделилась планами о пополнении в семье, порадовала подписчиков "горячими" фото. Даша держит себя в форме, и даже на карантине они с Никитой активно занимались физическими упражнениями дома, а также старались правильно питаться.

Как и у всех, у Квитковой были и "ленивые" деньки, когда они с Добрыниным могли позволить себе посмотреть сериал весь день и съесть что-нибудь вкусненькое. Но это никак не отразилось на внешнем виде Даши.

Дарья Квиткова и Никита Добрынин Фото: instagram.com/kvittkova

Доказательство этому – фото и видео, которые девушка публикует в своих Instastories. Так, Даша разместила короткий ролик, на котором она, оголив живот, показала свой накаченный пресс. На видео Квиткова позирует в их с Добрыниным квартире, в расстегнутых голубых джинсах и белой футболке.

"По утрам пресс выглядит очень даже", – подписала публикацию Даша.

Даша Квиткова Фото: instagram.com/kvittkova

Вот, что ранее девушка писала в Instagram о своей фигуре: "У меня вовсе не идеальная фигура, но я люблю свое тело. Мне кажется, что мы все давно забыли о том, что каждый из нас индивидуален. Женщин уже много лет призывают что-то делать с их телами, чтобы они все выглядели идеально, под одну гребенку. Но зачем? Я здорова, я счастлива, и у меня все прекрасно".

Напомним, Никита Добрынин и Даша Квиткова поделились с Сегодня.Lifestyle подробностями их свадьбы.

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