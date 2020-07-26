Даша Ульянова из "Холостяк-10" обнажила грудь и рассказала о сексуальности

Девушка поделилась эффектным фото в Instagram

Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова, которая в свадебном платье озадачила поклонников, опубликовала эффектное фото в Сети. На своей странице в Instagram красотка размышляла о сексуальности, а также показала откровенный кадр из свежего фотосета.

Так, по мнению Даши Ульяновой, сексуальность – это полная гармония с собой и удовольствие от своего тела и внутреннего состояния. Своим подписчицам девушка порекомендовала не отказываться от эротических фотосессий, если очень хочется.

INSTAGRAM

"Быть сексуальной хорошо! Другой молодости для этого не будет, а лучшее время – сейчас. Поэтому хочешь пофлиртовать с парнем? – Флиртуй! Хочешь носить красивое белье каждый день? – Обязательно делай это! Хочешь откровенную эстетическую фотосессию? – Дерзай", – написала Ульянова в посте.

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В кадре Даша запечатлена в эффектном черном комбинезоне и обуви на каблуках. В качестве аксессуара она выбрала широкие зеркальные очки. Волосы модель собрала в высокий хвост.

Ранее Даша Ульянова впечатлила шпагатом на двух авто.

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