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Дарья Ульянова победила в шоу "Холостяк-10": что известно о девушке

Сегодня, 22:25

Максим Михайлюк преподнес заветное кольцо гимнасте из Кривого Рога

В эту пятницу, 22 мая, состоялся финал юбилейного сезона самого романтического шоу Украины "Холостяк-10". В финальном выпуске проекта за сердце главного героя Максима Михайлюка боролись две девушки – Дарья Ульянова и Дана Оханська. Заключительные свидания с финалистами прошли в романтической обстановке – столице Испании Барселоне.

Победительницей романтического шоу "Холостяк" в 10 сезоне стала 23-летняя гимнастка из Кривого Рога – Дарья Ульянова. С первого знакомства девушка запомнилась Максиму своим танцем – гибкость и женственность Дарьи запала в душу главному герою.

Дарья Ульянова на первой вечеринке шоу "Холостяк-10"
Дарья Ульянова на первой вечеринке шоу "Холостяк-10"
Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Именно ее Михайлюк тайно пригласил на индивидуальное свидание в Египет и единственной дал возможность пожить неделю отдельно от остальных участниц. Их финальное свидание в Барселоне закончилось слезами участницы, холостяк просто ушел.

Девушка очень переживала по этому поводу и понимала, что свидание прошло не идеально. Максим в свою очередь признался, что самое сложное на проекте для него было давать какие-либо гарантии. Также Максим пояснил свой поступок на последнем свидании.

"Я поступил импульсивно, потому что ты мне небезразлична. Это начало нашей love-story. Я хочу быть с тобой", – с такими словами Максим вручил кольцо Дарье.

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Что известно о победительнице шоу "Холостяк-10"?

23-летняя Дарья из Кривого Рога является мастером спорта по художественной гимнастики. Девушка закончила Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского по специальности – актерское мастерство драматического театра и кино. Но связывать свое будущее с этой профессией Дарья не захотела, поэтому сейчас она работает в студии элегантного спорта тренером по стретчингу.

Победительница шоу "Холостяк-10" Дарья Ульянова
Победительница шоу "Холостяк-10" Дарья Ульянова
Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

У избранницы Максима большая семья – мама с папой и два братья двойняшки. Еще во время знакомства с ее родителями холостяк заметил, что в их семьях схожая модель. Близкие Михайлюка остались довольны знакомством с претенденткой на сердце их сына. Единственный момент, который смущал родителей – юный возраст девочки. Как показалось маме Максима, она еще не готова к детям. В то время, как главный герой давно о них мечтает.

Дарья Ульянова на знакомстве с родителями Макса Михайлюка
Дарья Ульянова на знакомстве с родителями Макса Михайлюка
Фото: instagram.com/holostyakstb

Сложились ли отношения у главных героев 10 сезона шоу "Холостяк", пока неизвестно. Об этом зрители узнают в заключительном выпуске пост-шоу "Как выйти замуж" уже в следующую пятницу, 29 мая.

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Напомним, что 20 мая герой романтического шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин официально женился на победительнице проекта Дарье Квитковой. Отметим, что это первый случай в истории украинского проекта "Холостяк".

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