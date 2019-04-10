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Дата родов Меган Маркл: появилась новая информация

Ребенок Меган Маркл и принца Гарри родится в мае 2019 – СМИ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:01
Меган Маркл и принц Гарри станут родителями весной 2019
Меган Маркл и принц Гарри станут родителями весной 2019
Фото: AFP

СМИ неожиданно сообщили, что Меган Маркл родит позже, чем этого ожидает публика. Стоит отметить, о том, что Меган Маркл и принц Гарри ждут первенца, стало известно в октябре 2018, однако очевидно, что забеременела герцогиня Сассекская гораздо раньше. В конце октября в сети появились фото Меган Маркл, на которых уже был заметен округлившийся животик.

Ранее была информация, что роды супруги принца Гарри запланированы на апрель 2019 года. Более того, некоторые источники утверждали, что у Меган Маркл могут случиться преждевременные роды, и ребенок появится в марте, однако, как видим, этого не произошло. 

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

А теперь в новости о том, что Меган Маркл отказалась от услуг королевских акушеров, издание Daily Mail утверждает, что герцогиня родит в "следующем месяце", то есть в мае. Однако если предположить, что Меган Маркл ждет ребенка с августа 2018, то ребенок все же должен появиться на свет в апреле 2019.

Ранее мы писали, что подруга Меган Маркл рассекретила пол будущего ребенка.

Смотрите видео о том, почему Меган Маркл может повторить судьбу принцессы Дианы:

Напомним, звезда "Отчаянных домохозяек" Фелисити Хаффман призналась, что дала взятку ради поступления дочери в колледж.

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