Давка и ярые фанатки: самые неожиданные моменты концерта Олега Винника в Киеве

Поклонницы певца не смогли поделить любовь кумира

21 ноября в киевском Дворце спорта состоялся долгожданный концерт любимца многих украинских женщин – Олега Винника. В зале – аншлаг, а в фан-зоне – драка. О самых неожиданных моментах концерта узнайте в нашем материале.

Узнайте, на что шли поклонницы Олега Винника, чтобы пообщаться с ним:

Как рассказали поклонники певца, которые присутствовали на концерте, еще в холле перед входом в зал началась давка. Фанатки с криками "Ганьба!" набросились на охранников и пытались первыми пройти через двери.

"Не будьте животными", или как охрана отбивалась, защищалась и спасалась от ярых женщин! Как концерт? Мы выжили, и это хорошо", "Эти преданные фанатки готовы задушить тебя прямо на сцене. Атмосфера – так себе", – пишут пользователи сети, публикуя фото и видео давки.

Давка на концерте Олега Винника

Особенно тяжело было передвигаться в фан-зоне, поскольку поклонники хотели разместиться ближе к сцене, в результате чего между фанатками во время концерта состоялась даже драка. Представители Олега Винника эксклюзивно прокомментировали данную ситуацию: "Произошел инцидент в фан-зоне. Охрана вмешалась, успокоила людей, объяснила правила порядка. В зале 10 тысяч человек, и может произойти все, что угодно".

Также, по информации журналиста Сегодня.Lifestyle, в здании Дворца спорта медперсонал оказал первую помощь мужчине, который лежал в крови на втором этаже.

"У мужчины был приступ эпилепсии, в результате чего он упал, ударился головой, ему вызвали "скорую" и оказали первую медицинскую помощь. К драке это никакого отношения не имеет", – заявили Сегодня.Lifestyle представители артиста.

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Напомним, ранее Олег Винник рассказал, какая встреча навсегда изменила его отношение к успеху и славе.

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