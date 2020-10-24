Давний знакомый, комики и свадебная машина: как прошел первый выпуск "Холостячки"
Узнайте, как прошел первый выпуск первой украинской "Холостячки"
Ну что, дождались: стартовало реалити "Холостячка" – женская версия романтического реалити "Холостяк".
Для тех, кто не понял, напоминаем: раньше главными героями шоу были мужчины. Среди нескольких десятков красоток они выбирали ту, с кем, возможно, свяжут свою судьбу (ха-ха, мало у кого получилось). Сейчас все наоборот – красотка одна, и она выбирает себе жениха среди 16-ти претендентов.
А вместо роз – бутоньерки!
Первой украинской "холостячкой" стала Ксения Мишина – актриса театра и кино, звезда сериала "Крепостная". Она умна, красива и талантлива. А еще Ксения – молодая мама: у актрисы подрастает сын Платон.
В первом выпуске "Холостячки" зрители познакомились со всеми участниками и увидели первую вечеринку (на ней, по традиции, все пытаются понять "кто есть кто" и вообще).
Мужчин на проекте было 16, все они разные. Каждый, конечно же, пытался выделиться и запомниться, поэтому почти все парни с креативом подошли к первому знакомству с Мишиной. Было еще несколько прикольных моментов, давайте по порядку.
Знакомство перед вечеринкой
Почти все мужчины прибыли к Ксении на своих (и не своих) автомобилях. Один из них – блогер и певец Андрей Шатырко приехал к Мишиной на машине, стилизованной под "свадебную". На ней была табличка "Just married" (молодожены) и жестяные баночки, привязанные к бамперу (чисто американская традиция из тех милых мелодрам).
Интересный факт: с Андреем Ксения уже знакома. Когда-то Шатырко вел закулисье одного из проектов, где участвовала Мишина, брал у нее интервью, восхищался ею, но не решался начать ухаживать. Андрей думал, что Ксения уже замужем. Что ж, судьба дала второй шанс.
Ксения призналась – "рада, что Андрей пришел на проект", ведь теперь рядом с ней есть кто-то знакомый – от этого спокойнее.
Мини-свидание и…провал
Еще один парень, 23-летний (да-да) владелец IT-компании Игорь, позвал Ксюшу на пятиминутное романтическое свидание. Вместе они посмотрели отрывок "Крепостной", а затем был романтический ужин. Игорь заказал им пасту "Карбонара". Но тут фейл: Ксюша оказалась вегетарианкой. К счастью, потом был десерт :)
Что касается остальных, то почти все участники во время первой встречи подарили Ксении по букету, а некоторые – и по сувенирчику.
Песня от Андрея
Андрей Шатырко, как мы писали, поющий блогер. Когда Ксения увидела уже всех участников, Андрей решил ненадолго "украсть" ее, чтобы…спеть собственную песню. "Холостячка, холостячка, выбери меня для счастья", – поет Андрей.
Ксении очень понравилось. По ее словам, это "очень трогательно, когда тебе посвящают песню".
"Приятно являться музой для мужчины", – говорит холостячка.
Разговор тет-а-тет и неожиданный поворот
Для того, чтобы пообщаться с некоторыми парнями тет-а-тет организаторы придумали интересную штуку: раздали всем парням бумажки, на которых они должны были написать три своих качества. Потом Ксения прочла каждую из бумажек и выбрала троих парней из всех 16-ти.
Они отправились на разговор к Мишиной. Лично с каждым холостячка не общалась, а получилась такая себе общая беседа. С участником по имени Евгений (33 года, успешный юрист) Мишина нашла нечто общее – оба занимаются йогой и любят вкусно поесть.
Остальные два участника – 29-летний Артем, который обожает спорт и 40-летний Дмитрий, бизнесмен.
И вот тут НЕЖДАНЧИК! Ксения еще с самого начала подумала, что где-то уже видела Дмитрия и не могла понять, почему он ей кажется знакомым. Когда она узнала его фамилию, все стало на свои места: оказалось, что Дмитрий когда-то навязчиво писал Ксении в соцсетях, пытаясь познакомиться.
Сам Дмитрий говорит, что ничегошеньки не помнит об этом эпизоде. Хотя ранее признавался, что видел Мишину на ТВ, в общем – знал, кто она такая еще до участия в шоу!
Конфеты на коптере
Общалась Ксения с парнями, а тут прилетел к ней квадрокоптер, который принес Мишиной…конфетки! Эти конфеты прислал актрисе еще один участник – 30-летний Назар. У него тоже есть сын, и его тоже зовут Платон.
Парень признается, что ему очень важны семейные ценности. Позже Ксения пригласила его на отдельный разговор. Похоже, парень холостячке понравился, ведь у них много общего.
Роза первого впечатления
Розу "первого впечатления" Ксения подарила Андрею, комику, который снимается во многих юмористических программах. Кстати, на проекте есть еще один комик – Александр, автор и сценарист "Квартала 95". Андрей и Саша – приятели и коллеги.
Андрей еще в начале выпуска сказал, что решил участвовать в проекте ради конкуренции с Сашей. До съемок он сочинил рэп про Мишину и запостил его в Instagram. Ксении рэпчик не понравился, она заблокировала Андрея в соцсети. И вот, он пришел на проект и решил исправиться.
Но есть одно "но": что Андрей, что Саша весь первый выпуск шутили над остальными участниками и мешали Ксении общаться с другими парнями. В один из моментов они начали распивать спиртные напитки (в зале была барная стойка, все-таки вечеринка же) и материться. Это очень не понравилось холостячке!
(На фото ниже: слева – Андрей, справа – Саша)
Не можем не написать о парнях, которые не смогли пройти дальше.
Андрей, 27 лет. Профессиональный пикапер (учит парней знакомиться с девушками). По его словам, у парня было…300 девушек! (Он даже рассказал историю о том, как на поспорил с другом на количество партнерш). Этот факт очень смутил Ксению, она решила попрощаться с этим участником.
Покинул проект Дмитрий, который, как он сам сказал, вернулся в Украину из Таиланда ради участия в "Холостячке". В Таиланде он работал учителем английского. Потом хотел уехать жить в Европу. Мишина же хочет остаться жить и работать в Украине.
Также ушел мужчина по имени Павел Ковчег. Ксении показалось, что ему важнее внешность, а не внутренняя красота.
Ушел с проекта и тот самый Дмитрий, который якобы забыл, что когда-то уже пытался познакомиться с Мишиной на одной из вечеринок, а потом писал ей в соцсетях.
Осталось 12 парней, борьба за сердце Ксении Мишиной началась!
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