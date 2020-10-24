Давний знакомый, комики и свадебная машина: как прошел первый выпуск "Холостячки"

Узнайте, как прошел первый выпуск первой украинской "Холостячки"

Ну что, дождались: стартовало реалити "Холостячка" – женская версия романтического реалити "Холостяк".

Для тех, кто не понял, напоминаем: раньше главными героями шоу были мужчины. Среди нескольких десятков красоток они выбирали ту, с кем, возможно, свяжут свою судьбу (ха-ха, мало у кого получилось). Сейчас все наоборот – красотка одна, и она выбирает себе жениха среди 16-ти претендентов.

А вместо роз – бутоньерки!

Ксения Мишина Фото: instagram.com/misha.k.ua

Первой украинской "холостячкой" стала Ксения Мишина – актриса театра и кино, звезда сериала "Крепостная". Она умна, красива и талантлива. А еще Ксения – молодая мама: у актрисы подрастает сын Платон.

В первом выпуске "Холостячки" зрители познакомились со всеми участниками и увидели первую вечеринку (на ней, по традиции, все пытаются понять "кто есть кто" и вообще).

Что запомнилось?

Мужчин на проекте было 16, все они разные. Каждый, конечно же, пытался выделиться и запомниться, поэтому почти все парни с креативом подошли к первому знакомству с Мишиной. Было еще несколько прикольных моментов, давайте по порядку.

Знакомство перед вечеринкой

Почти все мужчины прибыли к Ксении на своих (и не своих) автомобилях. Один из них – блогер и певец Андрей Шатырко приехал к Мишиной на машине, стилизованной под "свадебную". На ней была табличка "Just married" (молодожены) и жестяные баночки, привязанные к бамперу (чисто американская традиция из тех милых мелодрам).

Скриншот: видео

Интересный факт: с Андреем Ксения уже знакома. Когда-то Шатырко вел закулисье одного из проектов, где участвовала Мишина, брал у нее интервью, восхищался ею, но не решался начать ухаживать. Андрей думал, что Ксения уже замужем. Что ж, судьба дала второй шанс.

Ксения призналась – "рада, что Андрей пришел на проект", ведь теперь рядом с ней есть кто-то знакомый – от этого спокойнее.

Скриншот: видео

Мини-свидание и…провал

Еще один парень, 23-летний (да-да) владелец IT-компании Игорь, позвал Ксюшу на пятиминутное романтическое свидание. Вместе они посмотрели отрывок "Крепостной", а затем был романтический ужин. Игорь заказал им пасту "Карбонара". Но тут фейл: Ксюша оказалась вегетарианкой. К счастью, потом был десерт :)

Что касается остальных, то почти все участники во время первой встречи подарили Ксении по букету, а некоторые – и по сувенирчику.

Скриншот: видео

Песня от Андрея

Андрей Шатырко, как мы писали, поющий блогер. Когда Ксения увидела уже всех участников, Андрей решил ненадолго "украсть" ее, чтобы…спеть собственную песню. "Холостячка, холостячка, выбери меня для счастья", – поет Андрей.

Ксении очень понравилось. По ее словам, это "очень трогательно, когда тебе посвящают песню".

"Приятно являться музой для мужчины", – говорит холостячка.

Скриншот: видео

Разговор тет-а-тет и неожиданный поворот

Для того, чтобы пообщаться с некоторыми парнями тет-а-тет организаторы придумали интересную штуку: раздали всем парням бумажки, на которых они должны были написать три своих качества. Потом Ксения прочла каждую из бумажек и выбрала троих парней из всех 16-ти.

Они отправились на разговор к Мишиной. Лично с каждым холостячка не общалась, а получилась такая себе общая беседа. С участником по имени Евгений (33 года, успешный юрист) Мишина нашла нечто общее – оба занимаются йогой и любят вкусно поесть.

Остальные два участника – 29-летний Артем, который обожает спорт и 40-летний Дмитрий, бизнесмен.

Скриншот: видео

И вот тут НЕЖДАНЧИК! Ксения еще с самого начала подумала, что где-то уже видела Дмитрия и не могла понять, почему он ей кажется знакомым. Когда она узнала его фамилию, все стало на свои места: оказалось, что Дмитрий когда-то навязчиво писал Ксении в соцсетях, пытаясь познакомиться.

Сам Дмитрий говорит, что ничегошеньки не помнит об этом эпизоде. Хотя ранее признавался, что видел Мишину на ТВ, в общем – знал, кто она такая еще до участия в шоу!

Скриншот: видео

Конфеты на коптере

Общалась Ксения с парнями, а тут прилетел к ней квадрокоптер, который принес Мишиной…конфетки! Эти конфеты прислал актрисе еще один участник – 30-летний Назар. У него тоже есть сын, и его тоже зовут Платон.

Скриншот: видео

Парень признается, что ему очень важны семейные ценности. Позже Ксения пригласила его на отдельный разговор. Похоже, парень холостячке понравился, ведь у них много общего.

Скриншот: видео

Роза первого впечатления

Розу "первого впечатления" Ксения подарила Андрею, комику, который снимается во многих юмористических программах. Кстати, на проекте есть еще один комик – Александр, автор и сценарист "Квартала 95". Андрей и Саша – приятели и коллеги.

Андрей еще в начале выпуска сказал, что решил участвовать в проекте ради конкуренции с Сашей. До съемок он сочинил рэп про Мишину и запостил его в Instagram. Ксении рэпчик не понравился, она заблокировала Андрея в соцсети. И вот, он пришел на проект и решил исправиться.

Но есть одно "но": что Андрей, что Саша весь первый выпуск шутили над остальными участниками и мешали Ксении общаться с другими парнями. В один из моментов они начали распивать спиртные напитки (в зале была барная стойка, все-таки вечеринка же) и материться. Это очень не понравилось холостячке!

(На фото ниже: слева – Андрей, справа – Саша)

Скриншот: видео

Церемония роз: кто покинул проект

Не можем не написать о парнях, которые не смогли пройти дальше.

Андрей, 27 лет. Профессиональный пикапер (учит парней знакомиться с девушками). По его словам, у парня было…300 девушек! (Он даже рассказал историю о том, как на поспорил с другом на количество партнерш). Этот факт очень смутил Ксению, она решила попрощаться с этим участником.

Скриншот: видео

Покинул проект Дмитрий, который, как он сам сказал, вернулся в Украину из Таиланда ради участия в "Холостячке". В Таиланде он работал учителем английского. Потом хотел уехать жить в Европу. Мишина же хочет остаться жить и работать в Украине.

Скриншот: видео

Также ушел мужчина по имени Павел Ковчег. Ксении показалось, что ему важнее внешность, а не внутренняя красота.

Скриншот: видео

Ушел с проекта и тот самый Дмитрий, который якобы забыл, что когда-то уже пытался познакомиться с Мишиной на одной из вечеринок, а потом писал ей в соцсетях.

Скриншот: видео

Осталось 12 парней, борьба за сердце Ксении Мишиной началась!

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