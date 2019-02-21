"Даже БДСМ": Настя Каменских рассказала о своих предпочтениях в постели

Певица призналась, что любит экперименты

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая презентовала новый клип "Попа, как у Ким", рассказала о своих различных предпочтениях в сексе. Такой информацией звезда поделись в программе "Слава+".

Певица призналась, что открыта к экспериментам в постели. Каменских подчеркнула, что она творческий человек, "а творческие люди не должны иметь никаких границ".

Единственным табу для нее во время секса являются "серьезные телесные повреждения". Певица отметила, что "граница – это когда тебя режут, а все остальное – это нормально. Даже БДСМ".

Также Каменских призвала всех не стесняться партнера, делится своими желаниями и учиться вместе.

Напомним, также Настя Каменских рассказала о воссоединении с Потапом. Стоит отметить, что паре давно приписывают роман.

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