"Даже друзья не знали": вся правда о рождении детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой

Юморист со звездной супругой держали в тайне пополнение в семье

Максим Галкин и Алла Пугачева Фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист, супруг культовой певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин редко комментирует свою личную жизнь и воспитание детей – Елизавета и Гарри. Отметим, что звездные супруги прибегли к суррогатному материнству и в 2013-м году родились их дети.

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Юморист рассказал, что рождение детей они держали в тайне, о которой знали только четыре человека, а друзья уже узнали о пополнении в семье спустя неделю.

Рождение детей было покрыто тайной. Нам эту тайну удалось сохранить. И только спустя неделю после рождения детей, Алла забрала их из роддома. Мне позвонили тогда журналисты и спросили: "Это очередная ерунда или слухи о рождении детей правдивы?". Я понял, что нет смысла скрывать и подтвердил информацию, но попросил до 18.00 не выдавать ее. Ведь я вечером собирал друзей, чтобы сообщить им важную новость. Никто об этом не знал, только четыре человека – я, Алла Борисовна, мой брат и Кристина Орбакайте. Мы не говорили никому!", – рассказывает супруг Аллы Пугачевой в программе "А поговорить?".

Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми Фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa

Также российский юморист вспомнил о реакции друзей, которые впервые узнали, что у звездных супругов родились дети.

"Это было так смешно! Все говорили одно слово – "Обалдеть!". Нас постоянно снимали журналисты в Израиле... Я не жалуюсь и отношусь к их работе, как к условиям погоды. Когда дети уже подросли и выходили из арендованного в Юрмале дома на пляж, за ними бежали незнакомые люди с фотоаппаратами. Это, конечно, было неприятно", – признался артист.

Максим признается, что инициатором рождения детей была Алла Борисовна, которая понимала, что, скорее всего, она будет в роли бабушки, нежели матери. Но, по словам Галкина, Примадонна наоборот максимально проявила свои материнские обязанности.

Напомним, ранее в сети появились фото Аллы Пугачевой в молодости.

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