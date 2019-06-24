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"Даже не прошла отбор": Надя Дорофеева рассказала о неудаче на престижном конкурсе

Звездный тренер шоу "Голос. Діти 5" поделилась историей о начале своей творческой карьеры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25
Надя Дорофеева
Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В пятом эфире вокального шоу "Голос. Діти 5" звездный тренер одной из команд – Надя Дорофеева поделилась историей своей неудачи. Участница группы "Время и Стекло" призналась, что когда-то ее не взяли на Черноморские игры из-за недостаточно хорошего вокала.

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В воскресенье, 23 июня, состоялись первые вокальные бои шоу "Голос. Діти 5". После выступления трио Дзидзьо певица Надя Дорофеева решила поделиться со зрителями и коллегами показательной историей, дабы вдохновить юных вокалистов. 

Надя Дорофеева и Позитив
Надя Дорофеева и Позитив
Фото: пресс-служба

Тренер "Голоса" призналась, что однажды не смогла пройти кастинг на участие в популярном украинском фестивале "Черноморские игры".

"Я помню историю, когда прислала свою аранжировку, свою записанную песню на "Черноморские игры", и мне ответили "Пока что ты звучишь непрофессионально, потому мы не можем тебя пригласить". То есть я не прошла даже отбор", – призналась Дорофеева.

Артистка добавила, что не сдалась и добилась своего. "Весь год я готовила конкурсные песни, приехала на следующий год и выиграла "Черноморские игры", – с улыбкой подытожила Надя.

Напомним, что ранее Надя Дорофеева и Позитив представили новый сингл из будущего альбома группы "Время и Стекло".

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