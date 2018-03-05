Даже жену напугал: Брюс Уиллис попал на операционный стол

Известный актер Брюс Уиллис, который сейчас снимается в фильме "Сиротский Бруклин" попал на операционный стол. Об этом в своем микроблоге написала жена 62-летнего актера. Скорее всего, именно на съемочной площадке актер и повредил руку.

Все время, которое длилась операция, жена Эмма была рядом и ждала, пока муж придет в себя. Вскоре, она поспешила успокоить фанатов "крепкого орешка" – операция прошла успешно, да и травма была не такой серьезной.

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Напомним, недавно Брюс Уиллис рассказал о работе над шестой частью культового боевика "Крепкий орешек". Недавно Уиллис стал гостем комедийного шоу Джимми Фэллона, там он и поделился новостью. По словам актера, "Крепкий орешек 6" все еще находится на начальной стадии производства, однако нет никаких сомнений в том, что продолжение боевика рано или поздно выйдет на экраны.