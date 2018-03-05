Даже жену напугал: Брюс Уиллис попал на операционный стол

Сегодня, 17:12

Травму актер, вероятно, получил во время съемок "Сиротского Бруклина"


Известный актер Брюс Уиллис, который сейчас снимается в фильме "Сиротский Бруклин" попал на операционный стол. Об этом в своем микроблоге написала жена 62-летнего актера. Скорее всего, именно на съемочной площадке актер и повредил руку.

Все время, которое длилась операция, жена Эмма была рядом и ждала, пока муж придет в себя. Вскоре, она поспешила успокоить фанатов "крепкого орешка" – операция прошла успешно, да и травма была не такой серьезной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, недавно Брюс Уиллис рассказал о работе над шестой частью культового боевика "Крепкий орешек". Недавно Уиллис стал гостем комедийного шоу Джимми Фэллона, там он и поделился новостью. По словам актера, "Крепкий орешек 6" все еще находится на начальной стадии производства, однако нет никаких сомнений в том, что продолжение боевика рано или поздно выйдет на экраны.
актер, травма, операция, стол, Брюс Уиллис, бруклин

Вы сейчас просматриваете новость "Даже жену напугал: Брюс Уиллис попал на операционный стол". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Фото: youtube.com

В сети появилось видео об актере из скандального оскароносного фильма

Сегодня, 15:19

Он сыграл фавна в фильме "Лабиринт фавна", Серебряного серфера в "Фантастической четверке" и, наконец, человекоподобную амфибию в "Форме воды"

Афиша

Названы лауреаты "Золотой малины". Фото: YouTube

Названы все лауреаты антипремии "Золотая малина"

Сегодня, 08:05

В этом году худшим из худших оказался мультфильм "Эмоджи фильм"
Загрузка...
Загрузка...