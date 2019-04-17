Дебаты Зеленского и Порошенко: выступит ли Оля Полякова на "Олимпийском"?

Дебаты кандидатов в президенты Украины состоятся 19 апреля

Стало известно, выступит ли Оля Полякова на дебатах Фото: instagram.com/polyakovamusic

Недавно в сети все обсуждали новость о том, что популярные исполнители Оля Полякова и DZIDZIO выступят на дебатах кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Менеджмент артистов прокомментировал данную информацию.

Так, Михаил Ясинский, который является продюсером Оли Поляковой, заявил, что для него эта новость стала большой неожиданностью. Ясинский удивился, что пресса распространила такую информацию, не имея официального комментария.

"Я вообще удивлен работе не только журналиста, который создаёт информационный повод с утверждениями, не получив комментариев менеджмента артиста, но и СМИ, которые подобную информацию распространяют, даже банально не ознакомившись с графиком артиста, который есть в публичном доступе. Мы искренне поддерживаем стремление украинского общества к честным выборам и в агитации кандидатов в президенты не участвуем. В эти дни Оля находится в гастрольном туре шоу "Королева Ночи" и в ее планы входит исключительно передвижение по разбитым дорогам Украины из Северодонецка, где она выступит перед 5000 зрителей в Ледовом Дворце и городе Запорожье, где у неё корпоративное выступление", – заявил Ясинский.

Оля Полякова и DZIDZIO не будут выступать на дебатах Зеленского и Порошенко Фото: Facebook-страница Kate Khoteeva

Пресс-служба DZIDZIO также отреагировала на слухи о вероятном выступлении Михаила Хомы перед дебатами Зеленского и Порошенко.

"19 апреля состоится Национальная кинопремия "Золота Дзиґа", в которой наш фильм "DZIDZIO ПЕРШИЙ РАЗ" представлен в трех номинациях. Кроме того, Михаил Хома избран Киноакадемией для объявления победителя в номинации "Лучшая музыка". Дзидзьо (Михаил Хома) будет присутствовать на кинопремии и осуществлять выступление на одной из сцен на НСК "Олимпийский" 19 апреля не будет", – говорится в заявлении.

Отметим, после объявления результатов первого тура выборов, когда лидером стал Владимир Зеленский, певица Оля Полякова на своей странице в Instagram поздравила своего коллегу: "В интересное время живем, господа! Поздравляю, Владимир Зеленский". Но о намерении выступить перед дебатами артистка не заявляла.

А вот еще одна певица Камалия сообщила, что готова спеть Гимн Украины перед дебатами Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Кроме того, артистка открыто поддерживает одного из кандидатов.

Эксклюзивное интервью с Владимиром Зеленским – видео:

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