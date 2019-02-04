Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Децл посмертно выпустит песню – жена артиста сделала анонс

Супруга Децла Юлия сообщила, что песню можно будет прослушать в сети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:26
Децл Фото: instagram.com/thegammaone
Децл
Фото: instagram.com/thegammaone

В воскресенье, 3 февраля, стало известно о том, что в возрасте 35-лет скончался знаменитый рэпер Децл. После выступления в одном из ночных заведений Ижевска исполнителю стало плохо. По предварительным данным, причина смерти – остановка сердца.

Свидетели сообщают, что перед смертью у Децла начали болеть кисти рук, потом начался припадок. Врачи пытались помочь около получаса, у гримерки толпилась персонал и гости. 

На своей странице в Instagram супруга Юлия объявила дату похорон и прощания с артистом, а также сделала необычный анонс выхода его новой песни: "6 февраля, среда, в YouTube на канале Detsl aka Le Truk, около 9 утра откроется новое музыкальное видео, которое Кирилл приготовил для вас всех. Имеющий уши услышит. В 11:00, в ЦКБ – церемония прощания с Кириллом", – написала Юлия.

Фото: скриншот

Отметим, что на официальном YouTube-канале Detsl aka Le Truk на данный момент более 37 тысяч подписчиков, а последнее видео было опубликовано пять дней назад.

Фото: скриншот

Напомним, появились подробности о смерти Децла. Была проведена судебно-медицинская экспертиза с целью выяснить причины смерти 35-летнего рэпера Кирилла Толмацкого. 

Ранее мы сообщали, как жена и мать отреагировали на смерть Децла. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Очевидец рассказал, что происходило перед смертью Децла Памяти Децла: факты о рэпере и его лучшие хиты Децл хотел инсценировать свою смерть в 35 лет
смерть песня Децл
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Стало известно, почему закрывается шоу
Стало известно, почему закрывается шоу "Караоке на майдані"
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет

Популярные статьи

Сегодня, 16:50Fun

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 15:06Психология

Сложные люди: четыре самых вспыльчивых знаков зодиака

Сегодня, 12:25Афиша

Тони вернется, а Тор злится: появился крутой тизер "Мстителей 4"

Вчера, 21:48Шоу-бизнес

Очевидец рассказал, что происходило перед смертью Децла

Вчера, 20:53Шоу-бизнес

Смерть рэпера Децла: появились новые подробности

Вчера, 17:35Шоу-бизнес

Памяти Децла: факты о рэпере и его лучшие хиты

Вчера, 17:18Шоу-бизнес

Реакция коллег на смерть Децла: Шнуров написал стих, а Тимати вспомнил прошлое

Вчера, 15:49Шоу-бизнес

Децл хотел инсценировать свою смерть в 35 лет

Вчера, 14:05Шоу-бизнес

Как мать и жена Децла отреагировали на его смерть

Вчера, 10:39Психология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Лев

Вчера, 09:56Шоу-бизнес

Умер знаменитый рэпер Децл

Вчера, 05:11Психология

Гороскоп на неделю: у Стрельцов звездный час популярности, а Рыбам нужно уединиться

2 февраляШоу-бизнес

Названы имена специальных гостей "британского Оскара"

2 февраляПсихология

Как определить, готов ли ваш ребенок к первому классу

2 февраляТехно

Телескоп "Хаббл" сделал неожиданное открытие: видео

2 февраляАфиша

Пляжный календарь: к какому морю в какой сезон стоит ехать

Новости партнеров

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II
Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II
Пытались реанимировать Децла в курилке: фото уже в Сети
Пытались реанимировать Децла в курилке: фото уже в Сети
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
Очевидец рассказал о последних минутах жизни Децла
Очевидец рассказал о последних минутах жизни Децла
Пышногрудая пассия Кевина Дюрэнта
Пышногрудая пассия Кевина Дюрэнта
Разные спальни с мужем, боязнь постареть: страхи и фобии Орловой
Разные спальни с мужем, боязнь постареть: страхи и фобии Орловой
Алла Пугачева удивила сеть фото с опальной украинской звездой
Алла Пугачева удивила сеть фото с опальной украинской звездой
Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте
Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте