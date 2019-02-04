Децл посмертно выпустит песню – жена артиста сделала анонс

Супруга Децла Юлия сообщила, что песню можно будет прослушать в сети

Децл Фото: instagram.com/thegammaone

В воскресенье, 3 февраля, стало известно о том, что в возрасте 35-лет скончался знаменитый рэпер Децл. После выступления в одном из ночных заведений Ижевска исполнителю стало плохо. По предварительным данным, причина смерти – остановка сердца.

Свидетели сообщают, что перед смертью у Децла начали болеть кисти рук, потом начался припадок. Врачи пытались помочь около получаса, у гримерки толпилась персонал и гости.

На своей странице в Instagram супруга Юлия объявила дату похорон и прощания с артистом, а также сделала необычный анонс выхода его новой песни: "6 февраля, среда, в YouTube на канале Detsl aka Le Truk, около 9 утра откроется новое музыкальное видео, которое Кирилл приготовил для вас всех. Имеющий уши услышит. В 11:00, в ЦКБ – церемония прощания с Кириллом", – написала Юлия.

Фото: скриншот

Отметим, что на официальном YouTube-канале Detsl aka Le Truk на данный момент более 37 тысяч подписчиков, а последнее видео было опубликовано пять дней назад.

Фото: скриншот

Напомним, появились подробности о смерти Децла. Была проведена судебно-медицинская экспертиза с целью выяснить причины смерти 35-летнего рэпера Кирилла Толмацкого.

Ранее мы сообщали, как жена и мать отреагировали на смерть Децла.

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