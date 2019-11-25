Дела на миллион: кто из украинских артистов попадал в банковские ловушки

Узнайте, какую сумму украли у Тины Кароль

Проблемы с депозитами и кредитные выплаты – с этим сталкиваются не только обычные украинцы, но и артисты. И им хорошо знакомы банковские ловушки, в которые они также попадают!

Пережили неприятную историю с валютным кредитом в свое время ведущая программы "Ранок з Україною" Лилия Ребрик.

Ведущая Лилия Ребрик Фото: Facebook

"В моей жизни были две кредитные истории, я пережила скачек доллара. Так, из четырех гривен до восьми. Но тогда умудрялась наоборот как-то больше экономить, более внимательно относиться к деньгам, больше считать... Я не знаю, как я это делала, я даже объяснить это не могу, и второй раз, когда мы вдвоем (с супругом, – Ред.) взяли квартиру в кредит, мы снова пережили скачек доллара. Был период и так было ужасно, страшно, но, опять же, мы как-то собрались. Главное – не паниковать", – делится ведущая.

Дизайнер Андре Тан уже много лет ненавидит всю отечественную банковскую систему. И имеет на то веские основания: "В моей жизни была страшная история, когда я потерял очень большую сумму денег, потому что банк лопнул и депозит мне не вернули".

Андре Тан Фото: Instagram

Сумму депозита дизайнер не стал уточнять. Однако говорит, это были очень большие деньги. Все заработанное им в то время. И хотя впоследствии через суды мужчине в конце концов удалось вернуть часть денег, с тех пор в один из банков он ни ногой.

"На сегодняшний день у меня страх остался до конца жизни", – рассказывает дизайнер.

Как это "получить кота в мешке" не понаслышке знает певица Тина Кароль. Женщина в 2013 году была лицом одного из украинских банков, призывая вкладывать в него свои средства. Но она тогда не знала, чем это закончится.

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

"Доказать факт пропажи очень сложно, потому что нет описания того, что ты кладешь в ячейку. Но я узнала, что в том отделении, где меня ограбили, работает начальница, которая за такое ​​же дело отбыла срок", – вспоминает артистка.

Отметим, что тогда в ячейке банка пропали деньги певицы. Причем злоумышленники взяли только купюры, оставив драгоценности и ценные бумаги. По информации из неофициальных источников, у звезды пропало почти 2 миллиона гривен.

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