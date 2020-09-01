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Делали тест на коронавирус: Дантес рассказал о состоянии Нади Дорофеевой

Сегодня, 15:17

У певицы поднималась температура до 38,6

Украинский певец и супруг Нади Дорофеевой Владимир Дантес рассказал, что у певицы было подозрение на коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Владимир уточнил, что у Нади поднялась высокая температура, из-за чего они срочно сдали тесты на COVID-19.

"Вчера мы целый день провалялись дома. Потому что в 5:30 утра у Нади начала подниматься температура и достигала 38,6. Потом такое же повторилось и днем. И мы сдали все тесты. Хочу заметить, что несколько дней назад Надя тоже сдавала ПЦР и тогда показало отрицательный результат. Сегодня утром пришел новый тест – не выявлено! В честь этого и всех победивших любой вирус хочется поднять бокал! За ваше здоровье! И за наше", – написал Данетс.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В комментариях подписчики Владимира пожелали Наде скорейшего выздоровления. Некоторые отметили, что ПЦР-тесты не всегда могут показать верный результат, поэтому супругам снова стоит провериться через некоторое время.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Дантес коронавирус Надя Дорофеева
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