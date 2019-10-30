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Дело Кевина Спейси о сексуальных домогательствах закрыли: главная причина

Без участия жертвы суд не сможет доказать вину актера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:39
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Фото: Getty Images

Дело голливудского актера Кевина Спейси о сексуальных домогательствах получило неожиданный поворот – его закрыли из-за внезапной смерти человека, который выдвинул звезде обвинения. О смерти массажиста стало известно еще в сентябре, но дело закрыли только сейчас.

Смотрите видео о голливудских секс-скандалах:

Как сообщает издание Independent, о закрытии дела сообщил прокурор Лос-Анджелеса. Без участия жертвы не может быть доказана вина звезды "Карточного домика".

"Утверждения о сексуальном насилии не могут быть доказаны без участия жертвы. Поэтому дело было закрыто", – сообщил изданию представитель прокурора.

Отметим, что обвинителем был анонимный массажист, который утверждал, что в октябре 2016 года голливудская знаменитость заставил его коснуться своих гениталий во время сеанса.

Кевин Спейси и его адвокат в суде
Кевин Спейси и его адвокат в суде
Фото: Getty Images

Напомним, что в 2017 году Кевин Спейси не получил премию международной телевизионной академии "Эмми", которая ранее была присуждена ему за вклад в развитие телеиндустрии. А все из-за того, что звезда сериала "Звездный путь: Дискавери" Энтони Рэпп заявил, что Спейси "пытался соблазнить его", когда они вместе играли в бродвейской пьесе 30 лет назад.

Ранее мы писали, что известное шоу с Азией Ардженто сняли с эфира из-за секс-скандала.

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Источник: Independent

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