Деми Ловато помолвилась с актером Максом Эрихом: "Я знала, что люблю тебя в тот момент, когда встретила"

Влюбленные написали друг другу трогательные признания

Американская певица и актриса Деми Ловато, которая снялась в новом фильме "Евровидение" с Уиллом Ферреллом и Рэйчел МакАдамс, объявила о помолвке с актером Максом Эрихом. Июль, как оказалось, стал "помолвочным" месяцем. Так, согласно заявлениям в прессе, звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон сделал предложение Сьюки Уотерхаус. А теперь Деми Ловато и Макс Эрих решили связать себя узами брака.

Об этом 27-летняя знаменитость написала в своем Instagram-аккаунте. Поклонников растрогала новость и чувственное заявление актрисы. Также Деми Ловато опубликовала кадры романтичной фотосессии, которая прошла за скалами на живописном пляже.

"Я знала, что люблю тебя в тот момент, когда встретила тебя. Это было что-то, что я не могла описать никому, кто не испытал это на собственном опыте. Но, к счастью, для тебя это тоже было впервые... Я никогда не чувствовала себя столь безоговорочно любимой кем-то в моей жизни (кроме моих родителей). Ты никогда не заставляешь меня быть кем-то другим, кроме как тем, кем я являюсь. И ты вдохновляешь меня желать быть лучшей версией самой себя. Для меня большая честь принять твое предложение. Я люблю тебя больше, чем можно выразить словами, но я в восторге, чтобы создать семью и жизнь с тобой", – написала Деми Ловато.

На снимках Деми Ловато показала красивое кольцо с драгоценным камнем, которое подарил ей ее возлюбленный. Публикация певицы собрала более пяти миллионов лайков и десятки тысяч комментариев с поздравлениями.

Макс Эрих, в свою очередь, тоже признался Деми Ловато в бесконечной любви.

"Ты – каждая песня о любви, каждый фильм, каждая лирика, каждое стихотворение, все, о чем я когда-либо мечтал, ты – мой партнер по жизни. Слова не могут выразить, как бесконечно я влюблен в тебя навсегда и даже после вечности. Я не могу провести еще секунду своего времени здесь, на Земле, без того чуда, что ты станешь моей женой. Навсегда, детка", – написал Макс Эрих.

Несколько лет назад Деми Ловато переживала сложный период в своей жизни. В 2018 году Деми Ловато срочно госпитализировали из-за передозировки героином, а после этого звезду Disney ждал непростой путь восстановления после алкогольной и наркотической зависимостей. Поклонники были особенно рады узнать, что Деми Ловато не только улучшила свое психическое и физическое здоровье, но и начала новую главу в своей жизни с Максом Эрихом.

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