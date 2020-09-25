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Деми Ловато рассталась со своим женихом спустя два месяца после помолвки

Сегодня, 10:02

Певица начала встречаться с актером Максом Эрихом в марте

28-летняя певица Деми Ловато расторгла помолвку со своим возлюбленным Максом Эрихом. Спустя несколько месяцев после того, как актер преподнес звезде кольцо, они расстались. Отметим, что пара начала встречаться а марте этого года.

О любви друг к другу Деми и Макс писали в социальных сетях, где публиковали совместные фото. Певица называла это любовью с первого взгляда, а ее партнер клялся в вечных чувствах.

Деми Ловато с женихом
Деми Ловато с женихом
Фото: instagram.com/ddlovato/

Но до женитьбы дело не дошло. Согласно источникам, Ловато и ее жених расстались. Об этом сообщает Associated Press.

Оказывается, в отношениях У Деми и Макса не все было гладко. Инсайдер говорит, что одной из причин разрыва стало то, что Эрих стал готовиться к поездке в Атланту для работы над новым проектом, что не понравилось Ловато.

Макс сделал предложение Деми в июле
Фото: instagram.com/ddlovato

"Они много спорили, и Деми не хотела, чтобы он уезжал без нее", – говорит источник.

Стоит отметить, что близким артистки ее жених, не нравился, и они, включая и маму Деми, отписались от него в соцсетях. Сама пара свой разрыв пока не комментировала.

Ранее певица Алина Гросу прокомментировала развод и поблагодарила поклонников за поддержку.

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