Деми Мур изнасиловали: актриса назвала имя обидчика

Голливудская актриса заявила, что ее изнасиловал владелец одного из клубов Лос-Анджелеса

Голливудская актриса Деми Мур Фото: Getty Images

Голливудская актриса Деми Мур недавно призналась, что в подростковом возрасте была изнасилована пожилым мужчиной. При этом мать звезды дала согласие на преступление.

Подробнее об изнасиловании Деми Мур узнайте в сюжете:

Стало известно, что насильником Деми Мур был владелец одного из клубов Лос-Анджелеса, который совершил преступление, когда актрисе было 15 лет. Об этом сообщает The Mirror.

56-летняя Деми опознала своего обидчика как Василия Думаса, который умер в 1997 году в возрасте 68 лет. При этом мужчина являлся другом семьи Деми Мур, а также руководил популярным клубом La Cage Aux Folles.

Актриса рассказала, что посетила ресторан Mirabelle, которым управлял Думас, вместе со своей матерью. Вскоре он начал появляться в ее школе, а потом изнасиловал Деми.

Деми Мур Фото: Getty Images

Отметим, ранее звезда заявила, что ее мама, будучи алкоголичкой, начала водить ее в бары, чтобы привлечь внимание мужчин, когда Деми была очень маленькой.

Напомним, Деми Мур совсем скоро выпустит книгу под названием "Наизнанку". Перед продажей мемуаров в интернете появляются самые резонансные отрывки из ее автобиографии. В частности, Деми Мур раскрыла скандальные подробности супружеской жизни с Эштоном Кутчером.

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