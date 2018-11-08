Деми Мур уже два года состоит в отношениях с женщиной – СМИ

Актриса якобы встречается с сербским дизайнером

Деми Мур. Фото: AFP

После трех неудавшихся браков Деми Мур открыла для себя новый роман. Стало известно, что знаменитая актриса находится в "близких отношениях" с женщиной, передает RadarOnline. По сообщениям издания, 56-летняя актриса уже два года крутит роман с 43-летней Машой Мандзукой, сербским дизайнером одежды.

"Они очень близки друг другу, особенно когда остаются наедине. Постоянно держатся за руки. Деми стала второй мамой для дочери Маши", – утверждает инсайдер.

Фото: скриншот Twitter Фото: скриншот Twitter Фото: скриншот Twitter Фото: скриншот Twitter Фото: скриншот Twitter 1/5

Актрису неоднократно замечали на совместных прогулках с Машей и ее дочерью.

Деми Мур с Машей Мандзукой и ее дочерью Фото: скриншот

Напомним, недавно Деми Мур была замечена среди гостей на свадьбе принцессы Евгении. Актриса надела элегантное вишневое платье, которое дополнила шляпкой с вуалью в тон и клатчем. Выглядела при этом Деми очень стильно, а компанию ей составил известный флорист Эрика Батербо.

Кроме этого, Деми Мур завела аккаунт в Instagram и уже сделала первую публикацию. За считанные часы пост голливудской актрисы набрали полторы сотни тысяч просмотров. "Я чувствую себя прекрасно, удобно, я чувствую себя принцессой сегодня", – комментировала свадьбу Деми.