День дочери: как выглядят Маша Полякова, Зои Кравиц и другие дети знаменитостей

В субботу, 25 апреля, отмечается Всемирный день дочери

Сегодня, 25 апреля, во всем мире отмечается День дочери. Этот праздник призван укрепить семейные отношения и любовь членов семьи по отношению друг к другу. Сегодня.Lifestyle собрали подборку звездных дочерей и их мам среди украинских и западных селебритис.

А поздравить с этим важным праздником вам помогут лучшие пожелания и поздравления с Днем дочери самым родным и дорогим, которые мы публиковали в этом материале.

День дочери: как выглядят дети знаменитостей

Маша Полякова

15-летняя Маша Полякова – старшая дочь Оли Поляковой. Девочка активно занимается спортом, ведет свой блог в Instagram и участвует в фото-сессиях. Оля и ее звездная мама часто публикуют в сети совместные фото.

Фото: instagram.com/mashapolyakova

Фото: instagram.com/mashapolyakova

Зои Кравиц

31-летняя актриса Зои Кравиц очень похожа на свою маму Лизу Боне. К слову, в роду у американки несколько разных национальностей: ее бабушка – афроамериканка багамского происхождения, а дедушка – еврей, сын выходцев из территории современной Украины.

Лиза Боне и Зои Кравиц | Фото: Getty Images

Кайя Гербер

Супермодель Синди Кроуфорд и ее дочь Кайя Гербер также похожи как две капли воды. 18-летняя девушка пошла по стопам мамы – она регулярно появляется на подиумах и даже в кино.

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд | Фото: Getty Images

Лили-Роуз Депп

Лили-Роуз Депп, которую Ванесса Паради родила от Джонни Деппа, как и ее звездная мама, стала любимицей Карла Лагерфельда. В 2016 году девушка стала лицом рекламной кампании аромата № 5 L’Eau Chanel.

Лили-Роуз Депп | Фото: nstagram.com/lilyrose_depp/

Злата Митчелл

Старшая дочь Ольги Фреймут в свои 13 лет уже имеет свою аудиторию поклонников и развивается в различных сферах. В 2018 году девочка выпустила свою первую коллекцию одежды. А еще она часто участвует в с соревнованиях по танцам.

Злата и Ольга Фреймут | Фото: instagram.com/freimutolia/

Сторми Уэбстер

2-летняя дочь Кайли Дженнер несмотря на свой юный возраст, уже получила свою первую долю популярности. Девочка снимается в фотосессиях со своей знаменитой мамой, и даже имеет собственную линейку косметики Kylie Cosmetics, которую Кайли так и назвала "Сторми".

Сторми и Кайли | Фото: instagram.com/kyliejenner/

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