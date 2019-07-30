День дружбы 2019: ТОП-5 звездных подружек украинского шоу-бизнеса

Не разлей вода: рейтинг самых крепких друзей среди женщин

Самые лучшие друзья среди отечественных артисток Фото: Instagram.com

Во вторник, 30 июля, во всем мире отмечается один из самых ярких праздников в году – День дружбы 2019. Эта дата была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН 27 апреля 2011 года. Сегодня.Lifestyle предлагают подборку ТОП-пяти лучших звездных подруг, чья дружба выстояла перед суровыми законами украинского шоу-бизнеса.

Узнайте в нашем видео, существует ли настоящая женская дружба:

Ирина Билык и Ольга Горбачева

История этих двух ярких блондинок – особенная. Две талантливые и красивые певицы в свое время претендовали на сердце одного мужчины – Юрия Никитина. Кто бы мог подумать, что они не только не рассорятся на этой почве, но и завяжут тесную дружбу между собой.

Уже около 20-ти лет Ольга с Ириной поддерживают теплые отношения. Разумеется, как и все люди, подруги пережили момент кризиса и иногда между ними бывают размолвки, но Горбачева во время своих интервью часто делает акцент на искренности Ирины Билык. По ее мнению, именно это качество помогло женщинам в своем время не враждовать, а найти общий язык. Более того, звездные подружки на пике своей популярности выпустили дуэтную песню "Люблю его", в клипе на которую снялся Жан-Клод Ван Дамм.

Оля Полякова и Елена Кравец

Еще две яркие представительницы украинского шоу-бизнеса. И хотя Оля Полякова часто утверждает, что всех ее подруг заменил супруг Вадим Поляков, с которым она прожила уже 15 лет, все же ей удается поддерживать теплые дружеские отношения с актрисой "Студии Квартал-95" Еленой Кравец.

Оля Полякова и Елена Кравец на съемках шоу Фото: instagram.com/lennykravets

Тесное общение у артисток завязалось во время комедийного шоу "Лига Смеха", где Оля и Елена выступали в роли судей и капитанов юмористических команд.

Влада Литовченко и Ольга Сумская

Ольга Сумская и Влада Литовченко Фото: пресс-служба

Пожалуй, эта дружеская пара может составить конкуренцию Ирине Билык и Ольге Горбачевой, ведь актриса Ольга Сумская и "Мисс Украина 1995" Влада Литовченко дружат более 20-ли лет! Влада ни раз публично благодарила Ольгу за честность и искренность.

По словам Литовченко, женская дружба существует. Ко всему, она трепетно отзывается о семье украинской артистки. Для нее Ольга – значимая женщина в жизни, к советам которой она прислушивается.

Ирина Горовая и Надя Дорофеева

Самая "молодая" пара среди звездных подружек украинского шоу-бизнеса – Ирина Горовая и Надя Дорофеева, которых свел украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко), а точнее – его созданный с Ириной продюсерский центр "MOZGI Entertainment".

Ирина Горовая и Надя Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

По словам Ирины, они с Надей очень похожи, а их вкусы в музыке и в стиле одежды сходятся. Поскольку бывшая супруга Потапа старше, певица часто советуется с ней и не только в области творчества, но и даже в делах сердечных. Знаменитости постоянно отдыхают вместе и не пропускают ни одного семейного праздника.

Лилия Подкопаева и Ани Лорак

С олимпийской чемпионкой украинская певица дружит уже более 20-ти лет. Звездные подруги, несмотря на плотный концертный график Каролины, часто видятся и даже отдыхают вместе. Самое интересное, что знаменитости познакомились не на светском мероприятии, а благодаря воли случая. Гимнастка узнала, что обслуживается вместе с Ани Лорак у одного косметолога, попросила ее номер и пригласила певицу на встречу.

Лилия Подкопаева и Ани Лорак Фото: facebook.com/AniLorak

Теперь они не просто подруги, но и кумовья. Лорак крестила дочку Лилии, которую назвали в честь Каролины.

Напомним, что недавно известная актриса Приянка Чопра рассказала о дружбе с супругой принца Гарри Меган Макрл.

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