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День левши 2019: ТОП-10 звезд, которые пишут левой рукой

Смотрите подборку самых знаменитых левшей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:05
Леди Гага, Брэд Питт и Николь Кидман
Леди Гага, Брэд Питт и Николь Кидман
Фото: Getty Images

13 августа, во вторник, отмечается Международный день левши 2019. История праздника начинается с 1992 года, когда активисты впервые провели шумные дебаты, информируя общественность о ежедневном дискомфорте, который испытывает леворукое население планеты.

Более подробно о Международном дне левши смотрите в сюжете:

Интересно, что в средневековое время левши считались "слугами сатаны" и становились жертвами инквизиции. В современном мире левшам также трудно адаптироваться, но все же некоторые из них становятся выдающимися личностями. Более того, психологи утверждают, что леворукие обладают сильным характером с мощным творческим потенциалом. По статистике, около 15% населения планеты — левши. И среди них много выдающихся личностей. 

В честь праздника Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых известных леворуких актеров, музыкантов и певцов современности. 

Также Сегодня.Lifestyle собрали для вас поздравления с Международным днем левши 2019 в стихах и открытках. 

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