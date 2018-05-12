День матери: цитаты знаменитых мам о детях и материнстве
День матери ежегодно отмечается во второе воскресенье мая. В 2018 году праздник выпадает на 13 мая.
Знаменитые мамы не боятся откровенно высказываться о материнстве, своих детях и воспитании. Ко Дню матери мы собрали самые яркие цитаты звездных мам.
Риз Уизерспун, актриса
"Это многое значит для меня, иметь детей, которые поддерживают мои амбиции изменить восприятие женщин в мире. Как у мам, у нас есть уникальная возможность постоянно менять это отношение, что амбиции – это ужасная черта в женщинах".
Дженнифер Лопес, актриса и певица
"Когда у меня появились дети, я почувствовала любовь, которую понимает каждая мать. Это безусловная любовь!"
Алла Костромичева, модель
"Мне кажется, что мама счастлива, когда есть баланс между семьей и работой. Вот к нему и стремлюсь".
Даша Малахова, актриса, создатель Kartata Potata Studiо
"У меня одно правило в воспитании: нужно быть честной с собой и с детьми. Иногда могу накричать на Матяша, а потом пойду и скажу: "Прости, я сорвалась, вообще себя неправильно повела, так было нельзя". Ошибки можно и нужно допускать. Но только их нужно признавать".
Маша Ефросинина, телеведущая
"Женщина должна сидеть в декрете – такой стереотип у нас сейчас доминирует. Но в моем сознании, в союзе с моим мужем этого вообще не было и нет. Наш первенец родился 14 лет назад, и уже тогда внутри наших отношений не возникло даже разговоров мол "ты должна сидеть дома, иначе ты плохая мать". Я бы хотела обратиться с помощью вашего издания к мужчинам: если вы хотите иметь рядом с собой женщину, которой будете восхищаться, вычистите свое сознание от этих шаблонов и стереотипов. Мы живем в другом времени".
Дженнифер Гарнер, актриса
"Я не думаю, что сопереживание – это то, что вы можете "вложить" в чью-то голову. Вы должны верить, что хотя ваши дети могут казаться эгоистичными и заботится только о слове "мое", иногда они внимательно следят за вами, и если вы заботитесь о других людях, они тоже будут".
Люси Лью, актриса
"Вы будете получать советы от многих людей, но только вы знаете то, что нужно вашему ребенку. Вы должны этому верить. Не корить себя за принятие решений о вещах, которые могут и не работа. Это эксперимент в жизни, и вы в нем участвуете".
Крисси Тейген, модель
"Я смотрю на свою дочь Луну, и удивляюсь, как кто-либо может справиться с ребенком в одиночку? Я очень уважаю матерей и матерей-одиночек".
Бейонсе, певица
"Мы с моей мамой очень близки. И я всегда молилась, чтобы у меня тоже были такие же отношения с моей дочерью. Она еще ребенок, но та связь, которая у нас есть, я такого никогда еще не испытывала".
Сальма Хайек, актриса
"Когда Валентине не было еще и месяца, моя тетя дала мне совет. "Ложи ее спать возле себя каждую ночь, – сказала она. – Пей колыбельные, обнимай, сиди возле нее – каждую ночь. Потому что однажды ты уже не сможешь этого сделать, и это случится очень скоро!".
Анджелина Джоли, актриса, режиссер
"Иногда, когда я хочу завоевать мир, я стараюсь вспомнить, что не менее важно просто сесть рядом с ребенком и спросить, как у него дела или поговорить с ним о жизни".
Напомним, что ранее мы писали о том, почему детей мотивировать не надо: ответ психолога Михаила Лабковского