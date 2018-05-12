День матери: цитаты знаменитых мам о детях и материнстве

День матери ежегодно отмечается во второе воскресенье мая. В 2018 году праздник выпадает на 13 мая.

Актриса Анджелина Джоли с детьми

Знаменитые мамы не боятся откровенно высказываться о материнстве, своих детях и воспитании. Ко Дню матери мы собрали самые яркие цитаты звездных мам.

Риз Уизерспун, актриса

Актриса Риз Уизерспун с дочерью Авой Фото: Getty

"Это многое значит для меня, иметь детей, которые поддерживают мои амбиции изменить восприятие женщин в мире. Как у мам, у нас есть уникальная возможность постоянно менять это отношение, что амбиции – это ужасная черта в женщинах".

Дженнифер Лопес, актриса и певица

Дженнифер Лопес с детьми Максом и Эмми Фото: Getty

"Когда у меня появились дети, я почувствовала любовь, которую понимает каждая мать. Это безусловная любовь!"

Алла Костромичева, модель

Алла Костромичева с сыном Сальваторе Фото: instagram.com/alla/

"Мне кажется, что мама счастлива, когда есть баланс между семьей и работой. Вот к нему и стремлюсь".

Даша Малахова, актриса, создатель Kartata Potata Studiо

Даша Малахова с мужем Сергеем Сулимом и детьми – старшим Матяшем и младшим Оливером Пресс-служба

"У меня одно правило в воспитании: нужно быть честной с собой и с детьми. Иногда могу накричать на Матяша, а потом пойду и скажу: "Прости, я сорвалась, вообще себя неправильно повела, так было нельзя". Ошибки можно и нужно допускать. Но только их нужно признавать".

Маша Ефросинина, телеведущая

Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым, с сыном Сашей и дочерью Наной instagram.com/mashaefrosinina

"Женщина должна сидеть в декрете – такой стереотип у нас сейчас доминирует. Но в моем сознании, в союзе с моим мужем этого вообще не было и нет. Наш первенец родился 14 лет назад, и уже тогда внутри наших отношений не возникло даже разговоров мол "ты должна сидеть дома, иначе ты плохая мать". Я бы хотела обратиться с помощью вашего издания к мужчинам: если вы хотите иметь рядом с собой женщину, которой будете восхищаться, вычистите свое сознание от этих шаблонов и стереотипов. Мы живем в другом времени".

Дженнифер Гарнер, актриса

Дженнифер Гарнер с дочкой Виолеттой Фото: Getty

"Я не думаю, что сопереживание – это то, что вы можете "вложить" в чью-то голову. Вы должны верить, что хотя ваши дети могут казаться эгоистичными и заботится только о слове "мое", иногда они внимательно следят за вами, и если вы заботитесь о других людях, они тоже будут".

Люси Лью, актриса

27 августа 2015 года у Лью родился сын Роквелл Ллойд Лью, выношенный суррогатной матерью Фото: Getty

"Вы будете получать советы от многих людей, но только вы знаете то, что нужно вашему ребенку. Вы должны этому верить. Не корить себя за принятие решений о вещах, которые могут и не работа. Это эксперимент в жизни, и вы в нем участвуете".

Крисси Тейген, модель

Модель Крисси Тейген с дочерью Луной Фото: Getty

"Я смотрю на свою дочь Луну, и удивляюсь, как кто-либо может справиться с ребенком в одиночку? Я очень уважаю матерей и матерей-одиночек".

Бейонсе, певица

Бейонсе и ее близнецы – Сир и Руми instagram.com/beyonce/

"Мы с моей мамой очень близки. И я всегда молилась, чтобы у меня тоже были такие же отношения с моей дочерью. Она еще ребенок, но та связь, которая у нас есть, я такого никогда еще не испытывала".

Сальма Хайек, актриса

Сальма Хайек с дочерью Валентиной Фото: Getty

"Когда Валентине не было еще и месяца, моя тетя дала мне совет. "Ложи ее спать возле себя каждую ночь, – сказала она. – Пей колыбельные, обнимай, сиди возле нее – каждую ночь. Потому что однажды ты уже не сможешь этого сделать, и это случится очень скоро!".

Анджелина Джоли, актриса, режиссер

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty

"Иногда, когда я хочу завоевать мир, я стараюсь вспомнить, что не менее важно просто сесть рядом с ребенком и спросить, как у него дела или поговорить с ним о жизни".

Напомним, что ранее мы писали о том, почему детей мотивировать не надо: ответ психолога Михаила Лабковского