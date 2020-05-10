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День матери: украинские звезды поздравляют своих родных женщин с праздником

Знаменитости публикуют архивные фото с самыми близкими

Инна Петрова
Сегодня, 16:04

Сегодня, 10 мая, в мире отмечается День матери. Украинские звезды в этот день поздравляют своих мам и публикуют в Сети фото из семейных архивов. Смотрите, как выглядят мамы Оли Поляковой, Джамалы, Кати Осадчей и других популярных людей Украины.

Напомним, что сайт Сегодня.Lifestyle подготовил спецпроект "Если бы не ты, мама...", в котором приняли участие Маша Ефросинина, Настя Каменских, Михаил Хома и другие знаменитости.

Джамала

INSTAGRAM

Певица Джамала разместила в Instagram большой пост, посвятив его своей маме. Артистка отметила, что мамы для своих детей являются всем.

"Ты для своего ребенка и защитник, и учитель, и помощник, и ласка, и забота, и любовь, и все вместе! В какой-то степени, как бы громко это ни звучало, ты – Вселенная! Потому что никто, ни один человек в мире не сможет понять потребности ребенка, как мама", – написала Джа в блоге.

Катя Осадчая

INSTAGRAM

Катя Осадчая также поделилась с фолловерами большим постом. Ведущая поздравила с праздником своих маму и бабушку, а также всех других мам.

"Мамы, бабушки, будьте здоровыми и не огорчайтесь по мелочам, дети и внуки вырастут и будут иметь хороший аппетит :) это я точно знаю", – написала Осадчая.

Оля Полякова

INSTAGRAM

Певица Оля Полякова порадовала подписчиков музыкальным поздравлением. "Всем мамочкам посвящается", – коротко написала она.

Леся Никитюк

INSTAGRAM

Еще одна телезвезда, Леся Никитюк, также ограничилась лаконичным поздравлением с Днем матери. В Instagram она разместила коллаж с фотографиями своей мамы и написала "С Днем матери, моя Кэт".

Тина Кароль

Певица проводит карантин вместе со своим сыном Вениамином. В Insta-stories артистка запостила несколько архивных снимков и даже показала, как сама выглядела в детстве.

Тина Кароль и ее сын | Фото: instagram.com/tina_karol/

Юлия Санина

INSTAGRAM

Фронтвумен группы The Hardkiss поздравила с Днем матери фолловеров и разместила на своей странице в соцсети фото с мужем Валом и сыном Даней.

Алина Гросу

INSTAGRAM

Алина Гросу поздравила всех женщин с сегодняшним праздником, а своей маме посвятила вот такие теплые слова: "Прости, что по ночам ты спишь тревожно, волнуешься и ждешь неоднократно, быть мамой, вероятно, очень сложно, быть матерью втройне – невероятно".

Напомним, что ранее ведущий Владимир Остапчук рассказал о своем детстве и маме.

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