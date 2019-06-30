День молодежи 2019: актеры "Мамахохотала" рассказали о самых бесшабашных поступках юности

В последнее воскресенье июня в Украине ежегодно отмечают День молодежи.

Актеры «Мамахохотала» о самых бесшабашных поступках юности Фото: пресс-служба

По традиции в последнее воскресенье июня в Украине ежегодно отмечают День молодежи. Этот праздник касается каждого из нас и каждому 100% есть что вспомнить о временах своего студенчества.

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Актеры шоу "Мамахохотала" на канале НЛО TV Вова Кравчук, Алиса Тункевич, Олег Маслюк, Женя Янович, Аня Гресь и Ваня Мелашенко вспомнили самые яркие моменты своего студенчества. А еще рассказали, как встретят этот праздник и чем современные молодые люди отличаются от молодежи их времени.

Вова Кравчук будет кататься на вейкборде

Праздновать День молодежи (30 июня) актеры шоу "Мамахохотала" будут по-разному. Вова Кравчук признался, что этот день посвятит изучению нового водного вида спорта.

"На день молодежи хочется делать какие-то взрослые поступки. Думаю, пойду учиться кататься на вейкборде", – прокомментировал он.

Вова Кравчук Фото: пресс-служба

По его словам, сейчас его жизнь не такая бесшабашная, какой была в студенческие годы. Хотя странные поступки не помешали ему получить диплом и успешно окончить вуз.

"В ночь перед госэкзаменом мы катались с другом на авто не совсем трезвыми. Как результат, слетели с трассы. К утру пытались вытянуть машину с обочины. Вернувшись домой, я умылся и пошел на экзамен. Так я получил диплом бакалавра!", – признался Вова.

Современной молодежи Вова Кравчук советует всегда быть открытой ко всему новому, чтобы как можно дольше оставаться молодыми. Хотя и отмечает, что современные 18-летние немного отличаются от молодежи его времени.

"У современной молодежи другие кумиры. Они свободны, но в то же время перед ними стоят другие вызовы. Нам всем для того, чтобы как можно дольше оставаться молодыми, надо хранить в себе ребенка. Позволять спонтанные выходки. Быть открытым ко всему новому. Это должно помочь!", – считает Кравчук.

Алиса Тункевич посвятит себя работе

Актриса шоу "Мамахохотала" Алиса Тункевич даже в выходной день посвятит себя любимому делу – будет играть в спектакле. Вспоминая свои студенческие годы, она до сих пор не понимает, как успевала учиться и так много гулять.

"Честно говоря, я была очень "спокойной студенткой", мне хотелось познавать профессию. Но если говорить о бесшабашных поступках, то я до сих пор не понимаю, как мы умудрялись постоянно гулять! При этом я никогда не пропускали пары, хотя танцевали мы в клубах всю ночь напролёт. После этого мы ждали пока откроется метро (это был единственный доступный по стоимости транспорт), ехали переодеваться, и как штыки в 9:00 были на парах. Откуда эти силы были, не пойму до сих пор", – поделилась Алиса.

Алиса Тункевич Фото: пресс-служба

По словам Алисы, сегодня для нее лучший способ отметить День молодежи – это прогулки на природе, посещение театра и кино. А еще соблюдение меры во всем.

"Если сравнивать нас тогда и нынешнюю молодежь, мне кажется, сейчас молодые люди более уверены в себе. Конечно, нельзя обобщать, но думаю, мы были какие-то перепуганные, что ли, а сейчас все очень четко знают "свои права". Это круто. Но главное – знать меру, чтобы отношение к миру не переходило в сочетание слов "вы мне все должны", – сказала Тункевич.

Олег Маслюк никогда не праздновал День молодежи

Олег Маслюк признался, что даже не знал о существовании такого праздника. Но, если бы праздновал его, то так, чтобы события этого дня было сложно вспомнить на утро.

"Честно говоря, никогда не интересовался, есть ли такой праздник и когда его празднуют. Дело в том, что молодежи не нужен специальный день, чтобы чувствовать себя молодыми. Я вот никогда этот день праздновал. Когда ты студент, то такой праздник может случаться несколько раз в году. Но, если бы я праздновал, то сделал так, чтобы утром было что вспомнить, а вспомнить было бы трудно", – признался актер.

Олег Маслюк Фото: пресс-служба

По его мнению, современная молодежь почти не отличается от поколения его студенческих лет.

"В общем, все, как всегда. Просто время вносит коррективы и под них молодежь подстраивается. Пожалуй, современные 18-летние живут в более быстром ритме, чем раньше, потому что этот ритм изменился для всех", – говорит Маслюк.

Всем молодым людям Олег советует больше говорить "да" по жизни и не "идти по одной линии".

"Я не знаю, как сделать так, чтобы постоянно оставаться молодым. Но думаю, стоит больше говорить "да" в жизни! А еще меньше засиживаться, и не переть по одной линии. Старайтесь больше открывать, пробовать и что-то менять!"

Женя Янович собирается хорошенько выспаться

Для Жени Яновича современная молодежь осталась такой же, как и во времена его студенчества.

"Если честно, современная молодежь ничем не отличается от тех студентов, которые были раньше. Такие же дураки, наивные, с розовыми очками и светлыми мыслями. Обертка немного другая, но суть та же", – считает он.

Женя Янович Фото: пресс-служба

На день молодежи Женя собирается… хорошенько выспаться.

"30 июня собираюсь, как настоящий старик, хорошенько выспаться. Ну, и где-то на улице погундеть, что молодежь уже не та, и в наше время мы себе "такого" (некоего абстрактного "такого") не позволяли! Что касается советов другим, как отпраздновать этот день – здесь все слишком индивидуально. Если серьезно, я точно выпью бокал белого сухого итальянского "Гави", съем вкусного сыра и спою какую-то мелодию себе под нос. Если кому-то это поможет – пожалуйста, пользуйтесь", – говорит Янович.

Аня Гресь встретит праздник с тазиком черешни перед телевизором

Актриса Аня Гресь советует всем встретить День молодежи максимально ярко, хотя сама будет отсиживаться дома и есть черешню.

"Для того, чтобы всегда оставаться молодыми, нужно уметь воспринимать свежие идеи, быть легким на подъем и отбрасывать желание проснуться пораньше и кататься в троллейбусе! Поэтому День молодежи нужно встретить весело и активно, в компании друзей, когда можно гулять всю ночь! Хотя лично я встречу этот праздник с тазиком черешни перед телевизором. Потому что "я слишком стар для всего этого д...ма", – признается Аня.

Аня Гресь Фото: пресс-служба

Хотя в годы учебы Аню Гресь сложно было назвать спокойным студентом. Вспоминая свой самый бесшабашный поступок, она призналась, что как-то проколола язык в туалете кинотеатра иглой для капельницы.

По словам Ани, современная молодежь имеет намного больше возможностей для зарабатывания денег, чем студенты ее времени.

"Современным молодым людям открыта любая профессия, они могут зарабатывать деньги намного проще. Так, они могут просто делать красивые фото для Instagram и снимать видео на Youtube, монетизируя это! И для этого совсем не обязательно иметь высшее образование".

Ваня Мелашенко встретит праздник с минимальным количеством алкоголя и максимальным количеством друзей

"Для того, чтобы всегда чувствовать себя молодым, нужно заниматься спортом, смеяться, любить и проводить время с друзьями. Считаю, что оптимальный способ встретить этот праздник – минимум алкоголя, максимум друзей, музыки и красивого летнего Киева", – признался актер.

Ваня Мелашенко Фото: пресс-служба

По словам Вани, в студенческие годы его самым бесшабашным поступком было то, что он однажды "возомнил себя Рембо".

"Как-то, будучи студентом, я танцевал на даче, потерял равновесие и упал в кусты, где порезал спину о разбитый вазон. Подошел к другу, который жарил шашлыки на мангале, и попросил прижечь рану угольком. Видимо, возомнил себя Рембо. В итоге поехали зашивать все это в больницу", – поделился он.

По мнению актера, нынешняя молодежь мало чем отличается от молодежи его времени.

"Сегодняшние 18-ти летние отличаются от нас тем, что 10 лет назад мы не постили сториз в Instagram и не снимали видео для Youtube. Чем бы они занимались, если бы не делали этого? Ведь куча времени освобождается! Наверное, тусили бы с друзьями – и это круто", – говорит Ваня.

Напомним, что ранее актеры "Мамахохотала" снялись в мини-сериале "После секса".

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