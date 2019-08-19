Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

День Независимости 2019: Олег Винник рассказал, что думает о празднике

Певец выступил в рамках праздничного шоу "З Днем народження, Україно!"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:02

Тина Кароль, Макс Барских, Сергей Бабкин, группы KAZKA, MOZGI, "Время и Стекло" – это лишь небольшой перечень артистов, которые уже в эту субботу, 24 августа, в эфире телеканала "Украина" будут развлекать зрителей своими грандиозными выступлениями!

В масштабном концерте ко Дню Независимости прозвучат как громкие хиты, так и совершенно новые композиции самых популярных артистов нашей страны. В частности, состоится презентация новой песни певца, которого обожают все женщины Украины – Олега Винника "Наталя, Наталі".

Певец также рассказал, как относится ко Дню Независимости Украины.

Олег Винник
Олег Винник
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"Это для меня всегда праздник огромный, ответственный, и, пожалуй, я бы сказал, на сегодняшний день самый важный. И он должен быть, этот праздник, в наших душах, и никогда в жизни не хочу, чтобы этот праздник был популизмом, как сегодня это стало модно делать. Я хочу, чтобы этот праздник был у каждого в душе", – говорит Олег Винник.

Не пропустите! Масштабное шоу – "З Днем народження, Україно!" уже в эту субботу, 24 августа, в 20:00 только в эфире телеканала "Украина"! 

Напомним, ранее Ольга Сумская и Камалия рассказали, что думают об Олеге Виннике.

Празднуйте День Независимости вместе с новостями "Сегодня":

  • 22 августа – смотрите спецпроект "День украинца" о повседневной жизни украинцев во всем мире;
  • 23 августа – следите за всеукраинской экспедицией и установлением рекорда Украины ко Дню государственного флага;
  • 24 августа – празднуйте День Независимости и присоединяйтесь к награждению необычайных Героев "Сегодня". 

Новости "Сегодня" объединяют всю страну!

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Jerry Heil рассказала о своем первом выступлении на большой сцене День Независимости 2019: Анатолий Анатолич рассказал о новом проекте телеканала "Украина" В День Независимости телеканал «Украина» порадует зрителей новой мелодрамой "Чужая"
Олег Винник телеканал Украина День Независимости 2019 З Днем Народження, Україно
Реклама

Новости партнеров

Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Почему у женщины растет животик? 5 основных причин
Почему у женщины растет животик? 5 основных причин
10 продуктов, которые ни в коем случае нельзя замораживать
10 продуктов, которые ни в коем случае нельзя замораживать
Отек ног: как эффективно решить эту проблему
Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Популярные статьи

Сегодня, 11:26Fun

Яблочный Спас 2019 – красивые поздравления и открытки

Сегодня, 10:11Fun

Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник

Сегодня, 09:49Food

День Независимости 2019: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

Сегодня, 06:34Events

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 06:31Fun

19 августа: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 17:11Шоу-бизнес

Евгений Кошевой показал нежное фото своей жены

Вчера, 11:01Психология

Гороскоп на неделю 18-24 августа для всех знаков зодиака

Вчера, 09:05Техно

Презентация iPhone 11: озвучена дата начала мероприятия

Вчера, 09:00Food

Что приготовить на Яблочный Спас: ТОП-5 рецептов выпечки

17 августаШоу-бизнес

Лилия Подкопаева показала редкое фото с мужем

17 августаТехно

Grand Theft Auto 6: озвучена дата релиза

17 августаFun

17 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

16 августаШоу-бизнес

Сын Меган Маркл и принца Гарри: на кого похож Арчи

16 августаFun

16 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

16 августаШоу-бизнес

Умерла принцесса Кристина: реакция королевской семьи

16 августаFun

Реакция собаки на новорожденную девочку умилила сеть: видео

Новости партнеров

Как правильно подобрать гантели для занятий дома
Как правильно подобрать гантели для занятий дома
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Чем полезен орех грецкий, а чем вреден
Чем полезен орех грецкий, а чем вреден
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?
Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?
10 голливудских знаменитостей, которые перекроили свое лицо
10 голливудских знаменитостей, которые перекроили свое лицо
Фото дочки Оли Поляковой спровоцировало громкий скандал
Фото дочки Оли Поляковой спровоцировало громкий скандал
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь