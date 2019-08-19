День Независимости 2019: Олег Винник рассказал, что думает о празднике

Певец выступил в рамках праздничного шоу "З Днем народження, Україно!"

Тина Кароль, Макс Барских, Сергей Бабкин, группы KAZKA, MOZGI, "Время и Стекло" – это лишь небольшой перечень артистов, которые уже в эту субботу, 24 августа, в эфире телеканала "Украина" будут развлекать зрителей своими грандиозными выступлениями!

В масштабном концерте ко Дню Независимости прозвучат как громкие хиты, так и совершенно новые композиции самых популярных артистов нашей страны. В частности, состоится презентация новой песни певца, которого обожают все женщины Украины – Олега Винника "Наталя, Наталі".

Певец также рассказал, как относится ко Дню Независимости Украины.

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"Это для меня всегда праздник огромный, ответственный, и, пожалуй, я бы сказал, на сегодняшний день самый важный. И он должен быть, этот праздник, в наших душах, и никогда в жизни не хочу, чтобы этот праздник был популизмом, как сегодня это стало модно делать. Я хочу, чтобы этот праздник был у каждого в душе", – говорит Олег Винник.

Не пропустите! Масштабное шоу – "З Днем народження, Україно!" уже в эту субботу, 24 августа, в 20:00 только в эфире телеканала "Украина"!

Напомним, ранее Ольга Сумская и Камалия рассказали, что думают об Олеге Виннике.

Празднуйте День Независимости вместе с новостями "Сегодня":

22 августа – смотрите спецпроект "День украинца" о повседневной жизни украинцев во всем мире;

23 августа – следите за всеукраинской экспедицией и установлением рекорда Украины ко Дню государственного флага;

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