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День Независимости: как звезды шоу-бизнеса поздравляют украинцев в сети

Дзидзьо, Джамала и Осадчая поделились теплыми и трогательными словами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:32
Украинские звезды поздравляют с Днем Независимости 2019
Украинские звезды поздравляют с Днем Независимости 2019
Фото: instagram.com/dzidzio

Сегодня, 24 августа, отмечается День Независимости Украины. Звезды традиционно поздравили своих поклонников с праздником. В день 28-годовщины Независимости Украины DZIDZIO, Джамала, Катя Осадчая и другие селебрити опубликовали трогательные посты в сети и поделились душевными фото.

Смотрите, как Тина Кароль спела гимн Украины в День Независимости:

"Украина, тебе еще нет тридцати, а ты уже столько всего пережила", – написала Катя Осадчая. Ведущая опубликовала фото из самолета. На селфи Осадчая без макияжа держит в руке флаг Украины.

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"Мы сильная нация, мы УКРАИНЦЫ! И как бы ни складывалась политическая ситуация должны помнить, что только мы своими силами, шаг за шагом, можем делать нашу страну лучше. Я плачу каждый раз, когда играет гимн, я плачу, когда приходят известия с фронта, когда вижу новости с передовой. Сегодня стоит вспомнить всех пленных, этот день встречают в тюрьме, мы ждем вас и склоняем голову перед вашим мужеством. Украина, с Днем рождения! Мы любим тебя и юбилей твой мы будем встречать в мире и с возвращенными людьми и территориями! Давайте все вместе загадаем это желание сегодня", – добавила Катя.

Джамала также поделилась в Instagram теплыми словами. "Я обожаю свою страну! И в то же время чувствую, столько ответственности. Каждый раз в путешествиях другими странами, всегда бессознательно сравниваю жизнь и думаю, что бы я хотела улучшить у нас. И делать еще много чего. Но, у меня никогда не возникало желания переехать куда-то", – подписала фото певица.

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Уважаемые украинцы! От всего сердца поздравляю вас с Днем Независимости Украины!", – написала Катя Бужинская. Артистка разместила яркое фото и поздравила фолловеров с важным для всей страны днем.

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DZIDZIO выбрал более лаконичное поздравление: "Тебя безгранично сердцем я люблю".

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Ранее мы рассказывали о ТОП-10 голливудских звезд с украинскими корнями.

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