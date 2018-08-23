День Независимости: ТОП-7 песен про Украину

Украинские музыканты часто упоминают Родину в своем творчесвте

Святослав Вакарчук. Фото: facebook.com/okeanelzyofficial

Украина – музыкальная, богатая на таланты страна. Множество украинских музыкантов получили признание не только в пределах нашей страны, но и за рубежом. Их творчество радует и вдохновляет миллионы.

Накануне Дня Независимости предлагаем вспомнить песни, которые были посвящены Украине и их точно слышал каждый украинец.

Композиция Тины Кроль "Україна – це ти" навсегда завоевала сердце слушателей и часто звучит на главных праздниках страны.

Легендарная группа "Океан Эльзы" любима и знаменита по всей Украине. Песня "Моя маленька незалежність" стала не менее популярной, чем их другие композиции.

Ни один праздник не обходится без знаменитой песни в исполнении Софии Ротару "Одна калина".

"Родина, в моем представлении – это то, чего у тебя никто не отнимет. Мы ее носим внутри, как один из наших жизненно важных органов. Наличие этого органа дает шанс прожить жизнь полноценным человеком", – сказал с олист группы Pianoбой Дмитрий Шуров.

В 2015 году СКАЙ решили сделать символический, музыкальный подарок своим поклонникам ко Дню Независимости Украины. Музыканты представляют новую видео работу на рок-версию известного хита Тараса Петриненко "Украина".

" Не стидайся своєї країни", – призывает группа "Скрябин" в композиции "Сама Собі Країна".





Ко Дню Независимости в этом году Олег Винник решил сделать сюрприз своим поклонникам, выпустив патриотическую композицию "Вишиванка".