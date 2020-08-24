День Независимости Украины: 5 звезд, которые исполнили государственный гимн

Вспоминаем выступления Пономарева, Огневич, Джамалы и других

Сегодня, 24 августа мы отмечаем День Независимости Украины. В этом году украинцы празднуют 29-летие этой знаковой даты. В честь праздника Сегодня.Lifestyle собрали лучшие исполнения государственного гимна звездами украинского шоу-бизнеса.

Мы привыкли слышать гимн Украины от Народного артиста Украины Александра Пономарева. Именно ему много лет доверяли это ответственное дело на всех торжественных мероприятиях, футбольных матчах, церемониях.

А вот в 2019 году на "Шествии Достоинства" исполнить государственный гимн предложили певице Тине Кароль. На наш взгляд, артистка справилась с заданием хорошо.

Накануне Дня Государственного флага Украины певец Дзидзьо (Михаил Хома) представил свою версию украинского гимна. Однажды артист признался, что советовался с Пономаревым перед тем, как исполнить гимн перед большой аудиторией.

Растрогала своим вокалом и исполнением гимна Украины певица Злата Огневич. Чуткий голос и душевное исполнение Златы срезонировали с сердцами многих украинцев.

Певица Джамала исполнила гимн Украины на церемонии поднятия самого большого государственного флага страны. Ранее артистка вспомнила, что впервые исполнила национальный гимн на поединке между Кличко и Поветкиным в Москве.

Чтобы посмотреть выступление Джамалы на церемонии поднятия флага, перемотайте видео на 15:29 минуту.

Видео: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Накануне мы рассказывали как знаменитости поздравляют украинцев с Днем флага.

Также слушайте лучшие песни на День Независимости Украины-2020.

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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