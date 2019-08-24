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Эксклюзив

День Независимости: MONATIK поздравил украинцев

MONATIK пожелал украинцам взаимоуважения и мирного неба

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:19
MONATIK
MONATIK
Фото: пресс-служба

Сегодня, 24 августа, Украина отмечает День Независимости. Эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle один из самых популярных украинских артистов MONATIK поздравил страну с праздником.

MONATIK пожелал Украине только хороших новостей, высоких достижений и развития, а украинцам – взаимопонимания и взаимоуважения.

"Вітаю, Україно! Бажаю тобі завжди сяяти якомога яскравіше; дивувати не лише українців, а й увесь світ тільки добрими новинами; надихати увесь світ своїми надзвичайними досягненнями і стрімким розвитком; бути наповненою любов'ю, добром, взаєморозумінням, взаємоповагою один до одного. А небо нехай завжди буде чистим, ясним, мирним і спокійнм, як я вірю в наше майбутнє. З Днем Незалежності, Україно!", – говорит артист.

Смотрите видеопоздравление MONATIK с Днем Независимости Украины:

MONATIK поздравил украинцев с Днем Независимости
Видео: Сегодня

Напомним, ранее мы также поделились видеопоздравлениями звезд с Днем Независимости Украины. Среди них – Екатерина Кухар, Лилия Ребрик, Анатолий Анатолич и другие.

Празднуйте День Независимости вместе с новостями "Сегодня":

  • 24 августа – присоединяйтесь к награждению необычайных Героев "Сегодня".

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Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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