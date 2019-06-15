День отца 2019: самые дорогие подарки звездных пап своим детям

ТОП-5 самых щедрых презентов для звездных детей

Элтон Джон с Дэвидом Фернишом и их сыновьями Фото: Getty Images

16 июня 2019 в Украине отмечается День отца. Всем известно, что самая сильная любовь к детям – материнская. Но, кажется, общество недооценивает роль пап в жизни каждого ребенка. Порой, мужчинам тяжело проявлять чувства и говорить самые трепетные слова своим сыновьям и дочерям.

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Поэтому те, у кого есть финансовая возможность, компенсируют недостаток внимания с помощью дорогостоящих презентов. Особенно остро такая проблема ощущается в семьях знаменитых личностей, которые в силу своей профессии вынуждены большую часть времени проводить вне дома.

Сегодня.Lifestyle составили рейтинг подарков от знаменитых мужчин своим детям, которые удивят своей стоимостью и размахом.

Двойная выгода от отцов – Элтона Джона и Дэвида Ферниша

Самая нестандартная пара британского шоу-бизнеса совсем не жалеет денег для своих сыновей. Живая легенда музыки Элтон Джон проявил неистовую щедрость, когда его старшему сыну Захари было всего полтора года.

Сыновья Элтона Джона и Дэвида Ферниша Фото: Getty Images

Он вместе со своим супругом в честь дня рождения подарили мальчику собственную квартиру стоимостью в миллион долларов. А младшему сыну по имени Элайджа и вовсе презентовали целый особняк за несколько миллионов долларов.

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Роскошь с пеленок от Канье Уэста

Семейство Кардашьян является одним из самых богатых в мире, и они не жалеют ни копейки для своих детей. С пеленок любимчики судьбы "купаются" в роскоши. Как-то Канье Уэст подарил дочери Норт Канье Уэст серьги с бриллиантами за 50 тысяч долларов от ювелира Лорена Шварца, который много лет дружит с Ким и Канье.

Ким Кардашян, Канье Уэстом, их дочь Норт Уэст и сын Сейнт Уэст Фото: instagram.com/kimkardashian

Дэвид Бекхэм и необычные презенты

Дети Дэвида и Виктории Бекхэм получают с раннего возраста необычные подарки. В то время как другие девочки играют с куклами, Харпер изучает искусство. Ведь родители подарили ей картину Дэмьена Херста (на ней изображено большое розовое сердце), которая обошлась в миллион долларов. А когда старший сын Бруклин пошел в первый класс, звездные родители приобрели ему отдельный дом для игр.

Все семейство Дэвида и Виктории Бекхэм Фото: instagram.com/davidbeckham

Джей Зи не поскупился арендовать заповедник

Муж популярной певицы Бейонсе Джей Зи, пожалуй, является одним из самых щедрых пап на свете. Он подарил своей малышке Блу Айви арабского скакуна за 75 тысяч долларов. Но и на этом родители не остановились. Чтобы показать дочери, как в реальности рычит лев, знаменитости арендовали заповедник в Майами.

Дочь Бейонсе и Джей-Зи Блу Айви Фото: instagram.com/beyonce

Самый дорогой подарок в нашем рейтинге от Франсуа-Анри Пино

Статус самого дорогостоящего подарка в нашем рейтинге по праву получает супруг Сальмы Хайек и французский миллиардер Франсуа-Анри Пино. Ведь именитый отец на один из дней рождения приобрел дочери Валентине недвижимость в Лос-Анджелесе, стоимостью 12 миллионов долларов.

Франсуа-Анри Пино с дочкой Валентиной Фото: Getty Images

Напомним, ранее Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об установлении Дня отца, который будет отмечаться в третье воскресенье июня. Также мы подготовили поздравления любимому папе.

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