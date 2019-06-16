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День отца: украинские звездные папы и их дети

Сегодня, 16 июня, в Украине отмечают День отца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:15
Сергей бабкин с детьми. Фото: instagram.com/babkin_official
Сергей бабкин с детьми.
Фото: instagram.com/babkin_official

16 июня в Украине отмечается День отца, и с 2019 года это уже официальный праздник. Сегодня.Lifestyle подготовили специальную подборку украинских знаменитостей с их детьми ко Дню отца.

Смотрите видео о крепких и брутальных отцах Голливуда:

Евгений Кошевой, актер студии "Квартал 95", отец двух замечательных дочерей – 11-летней Варвары и 4-летней Серафимы.

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Евгений Кошевой и Ксения Кошевая с дочерьми Серафимой и Варварой
Фото: пресс-служба

У  знаменитого украинского продюсера, автора и исполнителя песен Потапа в браке с со-продюсером "MOZGI Entertainment" Ириной Горовой родился сын Андрей. Сейчас мальчику 10 лет. Ирина и Алексей (настоящее имя Потапа) расстались в 2014 году.

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Потап с сыном Андреем
Фото: instagram.com/realpotap

Анатолий Анатолич – телеведущий, автор и продюсер программы "Зе Интервьюер" с супругой Юлией воспитывает двух дочерей – Алису и Лолиту.

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Анатолий Анатолич с дочерьми
Фото: пресс-служба

Алан Бадоев – воспитывает дочь Лолиту от брака с Жанной Бадоевой. Недавно Алан поделился милым видео, на котором танцует с дочерью.

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Алан Бадоев с дочерью Лолитой
Фото: пресс-служба

Знаменитый музыкант и певец Сергей Бабкин с супругой Снежаной воспитывает двоих детей – дочь Васелину и сына Артура (сына Снежаны от первого брака). Также у Сергея есть сын от первого брака – Илья.

Напомним, что супруги ожидают второго совместного ребенка.

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Сергей и Снежана Бабкины с детьми
Фото: instagram.com/babkin_official

У Евгения Галича, солиста группы O.Torvald двое очаровательных детей – 6-летняя дочь Ева и двухлетний сын Даня, который родился в 2017-м. В этом же году группа выступала на Евровидении, представляя Украину.

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Евгений Галич с женой и дочерью
Фото: instagram.com/lera_galich

Украинский телеведущий Григорий Решетник – дважды папа. С супругой Кристиной они воспитывают двоих сыновей – Ивана и Дмитрия.

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Григорий Решетник
Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Читайте также, как стать лучшим папой для своего ребенка.

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Источник: Сегодня
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