День отца: украинские звездные папы и их дети
Сегодня, 16 июня, в Украине отмечают День отца
16 июня в Украине отмечается День отца, и с 2019 года это уже официальный праздник. Сегодня.Lifestyle подготовили специальную подборку украинских знаменитостей с их детьми ко Дню отца.
Смотрите видео о крепких и брутальных отцах Голливуда:
Евгений Кошевой, актер студии "Квартал 95", отец двух замечательных дочерей – 11-летней Варвары и 4-летней Серафимы.
У знаменитого украинского продюсера, автора и исполнителя песен Потапа в браке с со-продюсером "MOZGI Entertainment" Ириной Горовой родился сын Андрей. Сейчас мальчику 10 лет. Ирина и Алексей (настоящее имя Потапа) расстались в 2014 году.
Анатолий Анатолич – телеведущий, автор и продюсер программы "Зе Интервьюер" с супругой Юлией воспитывает двух дочерей – Алису и Лолиту.
Алан Бадоев – воспитывает дочь Лолиту от брака с Жанной Бадоевой. Недавно Алан поделился милым видео, на котором танцует с дочерью.
Знаменитый музыкант и певец Сергей Бабкин с супругой Снежаной воспитывает двоих детей – дочь Васелину и сына Артура (сына Снежаны от первого брака). Также у Сергея есть сын от первого брака – Илья.
Напомним, что супруги ожидают второго совместного ребенка.
У Евгения Галича, солиста группы O.Torvald двое очаровательных детей – 6-летняя дочь Ева и двухлетний сын Даня, который родился в 2017-м. В этом же году группа выступала на Евровидении, представляя Украину.
Украинский телеведущий Григорий Решетник – дважды папа. С супругой Кристиной они воспитывают двоих сыновей – Ивана и Дмитрия.
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