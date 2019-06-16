День отца: украинские звездные папы и их дети

Сегодня, 16 июня, в Украине отмечают День отца

Сергей бабкин с детьми. Фото: instagram.com/babkin_official

16 июня в Украине отмечается День отца, и с 2019 года это уже официальный праздник. Сегодня.Lifestyle подготовили специальную подборку украинских знаменитостей с их детьми ко Дню отца.

Смотрите видео о крепких и брутальных отцах Голливуда:

Евгений Кошевой, актер студии "Квартал 95", отец двух замечательных дочерей – 11-летней Варвары и 4-летней Серафимы.

Евгений Кошевой и Ксения Кошевая с дочерьми Серафимой и Варварой Фото: пресс-служба

У знаменитого украинского продюсера, автора и исполнителя песен Потапа в браке с со-продюсером "MOZGI Entertainment" Ириной Горовой родился сын Андрей. Сейчас мальчику 10 лет. Ирина и Алексей (настоящее имя Потапа) расстались в 2014 году.

Потап с сыном Андреем Фото: instagram.com/realpotap

Анатолий Анатолич – телеведущий, автор и продюсер программы "Зе Интервьюер" с супругой Юлией воспитывает двух дочерей – Алису и Лолиту.

Анатолий Анатолич с дочерьми Фото: пресс-служба

Алан Бадоев – воспитывает дочь Лолиту от брака с Жанной Бадоевой. Недавно Алан поделился милым видео, на котором танцует с дочерью.

Алан Бадоев с дочерью Лолитой Фото: пресс-служба

Знаменитый музыкант и певец Сергей Бабкин с супругой Снежаной воспитывает двоих детей – дочь Васелину и сына Артура (сына Снежаны от первого брака). Также у Сергея есть сын от первого брака – Илья.

Напомним, что супруги ожидают второго совместного ребенка.

Сергей и Снежана Бабкины с детьми Фото: instagram.com/babkin_official

У Евгения Галича, солиста группы O.Torvald двое очаровательных детей – 6-летняя дочь Ева и двухлетний сын Даня, который родился в 2017-м. В этом же году группа выступала на Евровидении, представляя Украину.

Евгений Галич с женой и дочерью Фото: instagram.com/lera_galich

Украинский телеведущий Григорий Решетник – дважды папа. С супругой Кристиной они воспитывают двоих сыновей – Ивана и Дмитрия.

Григорий Решетник Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

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