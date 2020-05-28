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День рождения Кайли Миноуг: ТОП-7 хитов австралийской певицы

Сегодня, 13:07

Австралийской звезде исполняется 52 года

Сегодня, 28 мая, свой 52-й день рождения празднует австралийская певица Кайли Миноуг. Жизнь исполнительницы не была легкой – звезда пережила смерть любимого, а также как ей удалось побороть тяжелую болезнь. За годы карьеры Миноуг продала миллионы дисков по всему миру, заработала миллионы долларов и влюбила в себя миллионы мужчин! Но чувствовать себя счастливой начала только сейчас.

В 9 лет будущая звезда случайно вместо родной сестры получила роль в кино. Это были ее первые шаги в шоу-бизнесе. В 80-х годах мир впервые узнал о певице, а ее первый альбом разошелся тиражом в 7 миллионов копий. И это было лишь начало успеха! В честь дня рождения Кайли Миноуг Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить ТОП-7 лучших песен именинницы.

Spinning around

Can't Get You Out of My Head

In Your Eyes

Love At First Sight

Red Blooded Woman

I Believe in You

Get Outta My Way

Напомним, что недавно в СМИ появилась информация о помолвке Кайли Миноуг со своим бойфрендом Полом Соломонсом, с которым встречается уже около двух лет.

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