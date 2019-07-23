Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

День рождения принца Джорджа: во дворце готовят особую вечеринку

Старшему сыну Кейт Миддлтон заказали волшебников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Принц Джордж
Принц Джордж
Фото: AFP

Принцу Джорджу Кембриджскому 22 июля исполнилось шесть лет. Он является старшим сыном Кейт Миддлтон и принца Уильяма. В честь праздника в Кенсингтонском дворце готовят особый праздник. 

Британцы обиделись на Кейт Мидлтон и принца Гарри. Все подробности в видео: 

Как сообщает западное издание The Sun, по приезду членов королевской семьи в Великобританию, герцогам устроят "магическую" вечеринку по случаю дня рождения наследника престола. Главной темой, которая очень нравится мальчику, станет мир колдовства и магии.

Родители мальчика уже заказали волшебников и декор, а в частности - надувной волшебный замок, в котором маленькие гости смогут играть. Среди приглашенных – одноклассники Джорджа, родственники и, конечно, Меган Маркл с маленьким сыном Арчи.

Читайте также
Герцоги Сассекские в честь дня рождения принца Джорджа опубликовали милое фото

"Меган обязательно возьмет Арчи на день рождения Джорджа. Она любит своего племянника и может даже испечь ему пирог. Дети любят ее выпечку", – рассказал собеседник издания. 

Отметим, что герцоги отправились в официальный двухмесячный отпуск со своими детьми на любимый остров в Карибском море – Мюстик. Там семейство в тесном кругу отметило шестилетие сына. 

Ранее мы также писали, что герцоги Сассекские в честь дня рождения принца Джорджа опубликовали милое фото.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Это очень мило: забавные фото правнуков Елизаветы ІІ, которые сделают ваш день Принцу Джорджу - 6 лет: лучшие фото маленького монарха Кейт Миддлтон и принц Уильям повеселились с детьми в саду: семейные снимки
День рождения Кейт Миддлтон принц Уильям принц Джордж королевская семья
Источник: The Sun
Реклама

Новости партнеров

Джулия Робертс рассказала о настоящем финале
Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красотка"
До и после: Риз Уизерспун сделала самую модную стрижку этого лета
До и после: Риз Уизерспун сделала самую модную стрижку этого лета
Чистый четверг: приметы и что нельзя делать
Чистый четверг: приметы и что нельзя делать
Как избавиться от синяков и мешков под глазами
Как избавиться от синяков и мешков под глазами

Популярные статьи

Сегодня, 16:03Fun

23 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Сегодня, 11:11Fun

Появился простой тест, определяющий самых умных людей

Сегодня, 10:32Fun

Дом за один евро: в Швейцарии распродают недвижимость

Сегодня, 08:21Wellness

Что делать, если защемило нерв: полезные советы

Сегодня, 08:13Fun

Заметить крайне сложно: иллюзия на фото поставила сеть в тупик

Сегодня, 07:31Fun

Разгадана тайна загадочного черноморского артефакта

Вчера, 19:48Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 18:24Шоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева появилась на публике в мини-шортах: фото

Вчера, 13:16Шоу-бизнес

Герцоги Сассекские в честь дня рождения принца Джорджа опубликовали милое фото

Вчера, 12:34Fun

Голодная чайка украла маленького пса породы чихуахуа

Вчера, 12:33Fun

22 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Вчера, 11:27Fun

В Украине впервые сыграли однополую свадьбу: фото и видео

Вчера, 07:00Events

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

21 июляШоу-бизнес

В сети обсуждают возможный роман экс-мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу

21 июляПсихология

Как назвать девочку в августе 2019 года: красивые женские имена

21 июляПсихология

Гороскоп на неделю 21 июля-27 июля для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Прорыв в Технион: антибиотики станут персонализированными
Прорыв в Технион: антибиотики станут персонализированными
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Просто находка: пирог за 6 минут в микроволновке
Просто находка: пирог за 6 минут в микроволновке
Знакомьтесь Тель-Изреэль
Знакомьтесь Тель-Изреэль
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Жареные фрикадельки из куриного филе с начинкой из черемши
Жареные фрикадельки из куриного филе с начинкой из черемши
Как приготовить хрустящий
Как приготовить хрустящий "Хворост"
"Картофельные голубцы". Рецепт
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь