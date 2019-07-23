День рождения принца Джорджа: во дворце готовят особую вечеринку

Старшему сыну Кейт Миддлтон заказали волшебников

Принц Джордж Фото: AFP

Принцу Джорджу Кембриджскому 22 июля исполнилось шесть лет. Он является старшим сыном Кейт Миддлтон и принца Уильяма. В честь праздника в Кенсингтонском дворце готовят особый праздник.

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Как сообщает западное издание The Sun, по приезду членов королевской семьи в Великобританию, герцогам устроят "магическую" вечеринку по случаю дня рождения наследника престола. Главной темой, которая очень нравится мальчику, станет мир колдовства и магии.

Родители мальчика уже заказали волшебников и декор, а в частности - надувной волшебный замок, в котором маленькие гости смогут играть. Среди приглашенных – одноклассники Джорджа, родственники и, конечно, Меган Маркл с маленьким сыном Арчи.

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"Меган обязательно возьмет Арчи на день рождения Джорджа. Она любит своего племянника и может даже испечь ему пирог. Дети любят ее выпечку", – рассказал собеседник издания.

Отметим, что герцоги отправились в официальный двухмесячный отпуск со своими детьми на любимый остров в Карибском море – Мюстик. Там семейство в тесном кругу отметило шестилетие сына.

Ранее мы также писали, что герцоги Сассекские в честь дня рождения принца Джорджа опубликовали милое фото.

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