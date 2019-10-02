День рождения Андрея Данилко: цитаты артиста о жизни и творчестве

Андрей Данилко празднует 46-летие

Андрей Данилко Фото: instagram.com/andrey.serduchka

Один из самых популярных артистов, который прославился не только в Украине, но и за рубежом, Андрей Данилко сегодня, 2 октября, отмечает 46-летие. В честь дня рождения артиста, создавшего образ Верки Сердючки, Сегодня.Lifestyle подготовили подборку его высказываний из интервью – о жизни и творчестве.

Смотрите также видеоинтервью с Андреем Данилко:

Цитаты Андрея Данилко о жизни и творчестве:

Словосочетание "люблю давать интервью" какое-то очень странное. Я скорее люблю борщ или выпить в компании водочки. Интервью получаются не пресными, когда мне нравятся люди, с которыми я общаюсь. Это парадокс. Но, перестав шутить на сцене, я действительно начал смеяться в жизни. Я начал курить только из-за того, чтобы хоть как-то спастись в разговоре с незнакомыми людьми. Многие меня сейчас могут и не понять, но я не могу выходить на сцену пустым, уставшим, неинтересным в первую очередь для себя самого. Чтобы получать удовольствие, я должен чувствовать себя в форме. У меня никогда не было желания превратить свою жизнь в постоянный гастрольный тур. Мне хотелось иметь возможность на "погулять", "полежать" и "посоздавать". Вы знаете, я не люблю второй день после съемок: ощущается момент опустошения. Сейчас же я наблюдаю, что многие артисты, которые добиваются большой популярности, начинают чувствовать себя мессиями. Мол, если им удалось собрать стадион, значит, они смогут повести за собой народ и по другой причине. Но это ошибочное мнение. Мое поколение, по сравнению с этим, было очень закомплексованным. Чтобы убрать зажатость, приходилось много работать, а сейчас — наоборот: все приходят уже с полной уверенностью, что они уже звезды. Я даже придумал бесполый термин для обозначения таких персонажей, а именно — "Алла Борисовна".

Напомним, ранее мы также показали, как менялся образ Верки Сердючки.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.