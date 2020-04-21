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День рождения Елизаветы II: что мы знаем о британской королеве

21 апреля королева Елизавета II отмечает свое 94-летие

Инна Петрова
Сегодня, 08:04

Сегодня, 21 апреля, королева Великобритании Елизавета II празднует свой день рождения. Ее Величеству исполняется 94 года. Из-за пандемии коронавируса монарх впервые за много лет отказалась от традиционного оружейного салюта и торжества в целом. В этом материале Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить, что мы заем о Ее Величестве.

Два дня рождения

Согласно давней королевской традиции, день рождения Елизавета II празднует дважды в год: один в кругу семьи, а второй – в один из выходных дней июня. Летом королеву поздравляют всем государством, устраивая парады и открытые приемы.

Елизавета II официально занимает трон 67 лет. Ее правление началось в 1952 году, когда королеве было 25 лет. Таким образом, Елизавета II является старейшим монархом в истории Великобритании и рекордсмен по пребыванию на престоле.

Королева Елизавета II в темно-зеленом пальто
Королева Елизавета II в темно-зеленом пальто
Фото: Getty Images

Рождение королевы

Принцесса Елизавета Александра Мария родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. Ее родителями были герцог и герцогиня Йорские, которые очень любили свою наследницу. Крещение будущей королевы прошло в Музыкальной комнате Букингемского дворца. Ее крестными родителями стали Георг V и королева Мэри.

На момент своего рождения Ее Королевское Высочество принцесса Элизабет Йоркская уже занимала третье место в порядке престолонаследия, однако тогда никто не думал о том, что она станет правительницей страны.

Смотрите видео о том, какие необычные подарки получает королева Елизавета II:

Юная Елизавета изучала языки, историю и религию. После Второй мировой войны она прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля, а также получила звание лейтенанта. Будущая королева стала первой в истории наследницей престола, которая служила в военном подразделении.

В детстве она интересовалась лошадьми, а верховой ездой занимается даже в наши дни. Елизавета также увлекалась фотографией, садоводством, и очень любила путешествия.

Ее Величество Елизавета II: фото в молодости

21-летняя принцесса Елизавета
21-летняя принцесса Елизавета
Фото: Getty Images

Коронация и правление Елизаветы II

6 февраля 1952 умер отец Елизаветы – Король Георг VI. Ей пришлось занять его место на троне, а церемония коронации, которую транслировали по телевидению, состоялась в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года.

После этого королева сразу же отправилась в шестимесячную поездку по государствам Содружества, британским колониям и другим странам мира. С официальным визитом она посетила Австралию и Новую Зеландию. За годы своего правления Елизавета ll побывала во многих странах, включая Индию, Турцию и Пакистан.

Елизавета II: семья и дети

Королева Елизавета II и принц Филипп в наши дни
Королева Елизавета II и принц Филипп в наши дни
Фото: Getty Images

В 13 лет Елизавета познакомилась с Филиппом Маунтбаттеном и сразу же влюбилась в него. Они поженились 20 ноября 1947 после того, как Филипп получил титул герцога Эдинбургского.

14 ноября 1948 году Ее Величество родила своего первого ребенка – принца Чарльза. Через два года у них с Филиппом появилась принцесса Анна. 19 февраля 1960 года родился третий ребенок королевы – принц Эндрю, а 10 марта 1964 года стало известно о появлении на свет принца Эдварда.

Накануне 31-летняя внучка королевы Елизаветы ІІ приняла важное решение относительно своей свадьбы. Из-за COVID-19 Беатрис и ее жених 37-летний итальянский бизнесмен Эдоардо Моцци отменили свадебную церемонию, ранее запланированную на май.

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