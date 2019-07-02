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День рождения Линдси Лохан: ТОП-5 громких скандалов актрисы

Актриса была замешана в драке с любимым и употребляла наркотики

Редакция Сегодня Lifestyle
2 июля, 16:30

Рыжеволосая американская актриса Линдси Лохан сегодня, 2 июля, отмечает свой день рождения. За плечами 33-летней звезды не только успешная карьера в киноиндустрии, но и ряд многочисленных скандалов. К слову, даже в свой день рождения именинница удивила провокационным фото

Дело в том, что с трех лет родители Лохан пытались сделать из девочки звезду и им это удалось. Может быть, именно отсутствие полноценного детства и повлияло на поведение уже взрослой Линдси. Злоупотребление алкоголем, наркотики, нарушение ПДД и ссоры со звездными друзьями – репутация актрисы давно уже подпорчена. 

Сегодня.Lifestyle решили вспомнить о самых громких скандалах голливудской актрисы Линдси Лохан.

Ссора с экс-подругой и светской львицей Пэрис Хилтон

В начале 2000-х светская львица Пэрис Хилтон и актриса Линдси Лохан были лучшими подругами и вместе посещали все вечеринки. Однако через некоторое время Лохан попыталась увести бойфренда Хилтон – греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Скандал не заставил себя ждать, после этого популярные во всем мире девушки не общаются. Более того, в каждом интервью экс-подруги не упускают возможности оскорбить друг друга. 

Пэрис Хилтон и Линдси Лохан
Пэрис Хилтон и Линдси Лохан
Фото: Getty Images

На протяжении уже многих лет скандальная актриса периодически обвиняет Хилтон. Недавно Линдси заявила, что светская львица ударила ее на одной из вечеринок и вылила на нее коктейль. Пэрис долго не молчала и в ответ назвала бывшую подругу "патологической лгуньей". 

Зависимость от наркотиков и алкоголя

Линдси Лохан действительно не справилась со своими пагубными привычками. По началу актриса злоупотребляла алкоголем дома и на шумных вечеринках, а позже в ход пошли и наркотики, в частности – кокаин. Ситуация усугубилась, когда Линдси приходила на съемки в нетрезвом состоянии и на глазах у коллег похмелялась после шумных пати. В результате график съемок приходилось менять из-за неадекватного состояния актрисы. 

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Однажды Лохан увезли в реабилитационную клинику прямо со съемочной площадки. Звезда всячески пыталась скрыть от прессы свое пристрастие к наркотикам и алкоголю, но у нее ничего не получилось. Режиссеры не желали работать с актрисой из-за непредсказуемости ее поступков, а ее карьера постепенна скатилась в никуда. Лечение в клиниках не давало никаких результатов, пока сама селебрити не решила покончить с пагубным пристрастием. 

Проблемы с законом и нарушение ПДД

Из-за алкогольной и наркотической зависимости у Линдси возникли проблемы с законом. Как-то звезда столкнулась с микроавтобусом, пытаясь уйти от погони прессы. А в 2006 году она попадала в аварии трижды. Приехавшие на место происшествия полицейские зафиксировали превышение скорости и обнаружили в автомобиле кокаин.

Авария в 2005 году в Голливуде
Авария в 2005 году в Голливуде
Фото: Getty Images

Тогда ее на сутки приговорили к тюрьме, но просидела там меньше трех часов из-за отсутствия свободных мест. В результате судья смягчила приговор до трех лет условного заключения.

Линдси Лохан в суде (2011 год)
Линдси Лохан в суде (2011 год)
Фото: Getty Images

В 2013 году Лохан прошла очередную принудительную реабилитацию. И согласно приговору, она должна была провести в клинике три месяца, после чего ей предстояло пройти 18-месячный курс психотерапии и провести 30 дней на общественных работах. Линдси не раз со слезами на глазах обещала в здании суда, что будет порядочной гражданкой США.

Драка с русским бойфрендом 

В 2016 году Линдси снова очутилась в центре скандала. Во время отдыха в Греции звезда устроила драку на пляже со своим русским парнем Егором Тарабасовым. Очевидцам даже удалось снять это на камеру.

После публикации видео в интернете тогда еще 30-летняя актриса заявила, что периодически подвергалась насилию со стороны 23-летнего возлюбленного. Она также заявила, что на тот момент была беременна, но в последствии мама Лохан опровергла эту информацию. 

Скандал с беженцами из Сирии

Совсем недавно Линдси решила сменить религию и приняла мусульманство. Она даже несколько раз появлялась на публике в хиджабе с громкими заявлениями, что она кардинально поменяла свое отношение к жизни. Она также изъявила желание усыновить сирийского ребенка из бедной семьи. На своей странице в социальной сети она вела прямой эфир, где пыталась поговорить с матерью бездомного ребенка и просила отдать ей мальчика. 

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Когда Линдси попыталась подойти к одному из мальчиков, мама детей дала ей пощечину - этот момент не попал на видео, но за кадром слышен звук удара, а после Линдси появляется в кадре, держась за щеку со слезами на глазах. 

Напомним, что недавно Линдси Лохан запустила собственное реалити-шоу. Основой программы будет ведение бизнеса на острове Миконос в Греции вместе со своей семьей.

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