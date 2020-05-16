День рождения Меган Фокс: самые сексуальные фото огненной красотки

16 мая актрисе исполнилось 34 года

Сегодня, 16 мая, свой день рождения отмечает одна из самых красивых знаменитостей современности – актриса Меган Фокс. Смотрите самые яркие фото 34-летней звезды в подборке Сегодня.Lifestyle.

Напомним, что недавно в СМИ появилась информация о том, что Меган Фокс и Брайан Остин Грин подают на развод после 10 лет брака.

Смотрите в сюжете, что западные селебрити делают на самоизоляции:





Популярность к Меган Фокс пришла после выхода блокбастера "Трансформеры". С тех пор многие девушки стремились выглядеть так, как актриса: длинные прямые волосы, яркие губы и выразительные глаза.

И хотя Фокс не боится экспериментировать с прическами, роскошные локоны навсегда остаются ее визитной карточкой, а в Голливуде ее прозвали настоящим секс-символом.

СМИ неоднократно писали, что Меган Фокс обращалась к хирургам, чтобы исправить форму носа и увеличить губы. Пластика не испортила внешний вид звезды, которой удалось сформировать свой собственный стиль.

Что касается фигуры, то звездная мама даже после родов продолжала сниматься в откровенных фотосессиях, демонстрируя свои лучшие формы. В 2018 году, например, она снялась в белье от Frederick's of Hollywood.

Меган Фокс Фото: instagram.com/meganfox Меган Фокс Фото: instagram.com/meganfox Меган Фокс Фото: instagram.com/meganfox Меган Фокс Фото: instagram.com/meganfox Меган Фокс Фото: instagram.com/meganfox Меган Фокс Фото: instagram.com/meganfox Меган Фокс Фото: instagram.com/meganfox Меган Фокс Фото: instagram.com/meganfox Меган Фокс Фото: instagram.com/meganfox Меган Фокс Фото: instagram.com/meganfox 1/10

Еще одна сегодняшняя именинница – Джанет Джексон. Смотрите в этом материале, как живет и выглядит певица сейчас.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться