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День рождения Русланы Писанки: ТОП-5 гугл-запросов о телеведущей

17 ноября украинская актриса и ведущая празднует 54-летие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:06
Руслана Писанка
Руслана Писанка
Фото: instagram.com/pisankaruslana

Сегодня, 17 ноября, свой день рождения празднует известная актриса и ведущая Руслана Писанка. Сегодня.Lifestyle подготовил ответы на ТОП-5 гугл-запросов о звезде украинского телевидения, театра и кино.

Руслана Писанка: ТОП-5 гугл-запросов

  • Руслана Писанка биография

Руслана Писанка, чья фамилия правильно звучит Писанко, родилась 17 ноября 1965 года в Киеве. Ее мама по профессии инженер-связист, а отец – известный советский кинооператор Игорь Писанко.

С самого детства будущая звезда любила пение, танцы, и часто представляла себя народной артисткой. В 1995 году Руслана окончила факультет Киевского государственного института культуры по специальности "режиссер телевидения". Сниматься в кино Писанка начала еще будучи студенткой. На счету у Русланы Писанки около 30 проектов, среди которых фильмы, мюзиклы и сериалы. Она также участвовала в телевезионных шоу, включая "Танці з зірками".

Руслана Писанка
Руслана Писанка
Фото: instagram.com/pisankaruslana

  • Руслана Писанка дети

Детей у Русланы Писанки нет. Еще во время участия в шоу "Зважені та щасливі" знаменитость призналась, что, возможно, думать о детях уже поздно.

"Я была всегда в мире фантазий и мечтаний. И вот, ты выходишь замуж, и уже неизвестно, стоит ли задумывать о детях в таком возрасте. На сегодняшний день нужно еще ребенка успеть поднять. Ты пляшешь, скачешь, можешь заиграться. И становится и уже поздно думать о том, о чем нужно было думать 20 лет назад…", – говорит актриса.

  • Руслана Писанка инстаграм

Сегодняшнюю именинницу нельзя отнести к активным пользователям социальных сетей, однако аккаунт в Instagram звезда все же имеет. Писанка чаще всего анонсирует на странице мероприятия со своим участием, а также публикует фото с выступлений и семейные кадры.

Руслана Писанка
Руслана Писанка
Фото: instagram.com/pisankaruslana

  • Руслана Писанка муж

С 2012 года Руслана Писанка замужем за бизнесменом Игорем Исаковым. У пары нет общих детей, как мы писали выше, но Руслан воспитывает сына от предыдущего брака. Вместе Руслана и Игорь участвовали в проекте "Зважені та щасливі" в 2017 году.

Руслана Писанка c мужем
Руслана Писанка c мужем
Фото: instagram.com/pisankaruslana

  • Руслана Писанка сейчас

В настоящее время Руслана Писанка много времени уделяет театру, где играет в спектакле "Клетка", ставшем ее режиссерским дебютом. Она сыграла роль проститутки, оказавшейся за решеткой вместе с поэтом и парнем нетрадиционной ориентации.

Кроме того, поразившая своими метаморфозами ведущая, делится с поклонниками секретами похудения, вдохновляя украинок на изменения.

Напомним, что ранее Руслана Писанка раскрыла подробности знакомства с мужем.

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