День рождения Тейлор Свифт: ТОП-10 хитов самой высокооплачиваемой певицы

Артистка отмечает 30-летие

Тейлор Свифт Фото: Getty Images

Всемирно известная певица Тейлор Свифт сегодня, 13 декабря, отмечает день рождения – звезде исполняется 30 лет. В свои годы Тейлор может похвастаться не только многочисленными наградами, но и первой строчкой в рейтинге самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года.

Джастин Бибер обвинил Тейлор Свифт в травле его продюсера:

Музыкой артистка занимается с 10 лет, а первый альбом Тейлор Свифт Taylor Swift вышел, когда ей было 17. С тех пор раз в два года певица выпускала новый альбом, которых на данный момент насчитывается семь: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017), Lover (2019). Отметим, благодаря последнему Тейлор стала самым высокооплачиваемым музыкантом в мире, доход артистки составил 185 млн долларов.

Кроме музыкальной деятельности, Тейлор Свифт также снялась в ряде кинокартин. Дебютом стал фильм "Место преступления", в картине "Хана Монтана" она сыграла саму себя. В 2019 году вышел фильм "Кошки", в котором появилась известная певица.

Что касается личной жизни Тейлор Свифт – несмотря на плотный график, девушка находит время для бойфренда. Сейчас звезда состоит в отношениях с британским актером Джо Элвином.

Тейлор Свифт и Джо Элвин Фото: Getty Images

В честь дня рождения Тейлор Свифт Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить хиты звезды.

Тейлор Свифт – Shake It Off

Тейлор Свифт – Blank Space

Тейлор Свифт и Кендрик Ламар – Bad Blood

Тейлор Свифт – Look What You Made Me Do

Тейлор Свифт – You Belong With Me

Тейлор Свифт – Wildest Dreams

Тейлор Свифт – Style

Тейлор Свифт – We Are Never Ever Getting Back Together

Тейлор Свифт – Delicate

Тейлор Свифт – Lover

Напомним, недавно Тейлор Свифт отправила поклоннице крупную сумму денег.

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