День рождения Тины Кароль: ТОП-5 гугл-запросов о популярной певице

25 января артистка празднует 35-летие

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Сегодня, 25 января, певица, актриса и телеведущая Тина Кароль празднует свое 35-летие. В честь дня рождения звезды Сегодня.Lifestyle отвечает на самые частые гугл-запросы о тренере шоу "Голос країни 10".

Смотрите сюжет о сыне Тины Кароль:

Тина Кароль: ТОП-5 гугл-запросов

Тина Кароль рост

Рост Тины Кароль составляет 1,68 м. Сейчас артистка обладает стройной фигурой и идеальными параметрами.

К такому результату Кароль шла долго и упорно. "Необходимо кушать жиры. Как бы это сейчас сложно и странно ни звучало. Когда вы кушаете жиры, вы убиваете свои жиры этим. Я кушаю масло, сыр, сосиски, сало, но я не ем углеводов. Овощей я употребляю очень мало", – рассказала Тина о своем питании.

INSTAGRAM

Тина Кароль биография

Настоящее имя Тины Кароль – Татьяна Либерман. Она родилась в январе 1985 года в Оротукане (Россия). Ее родители инженеры, у которых есть старший сын Станислав.

Когда Тине исполнилось семь лет, семья переехала на малую родину мамы – в город Ивано-Франковск. Детские и юношеские годы девочки прошли там. Она посещала уроки фортепиано и вокала.

Будущая звезда участвовала в школьных постановках и пела в ансамбле. После выпуска Таня поступила в музыкальное училище имени Глиэра в Киеве, а затем стала солисткой Ансамбля Вооруженных сил Украины.

Тина Кароль получила всенародное признание после участия в 2005 году в популярном песенном конкурсе "Новая волна" в Юрмале.В 2005 году вышел ее дебютный клип на хит "Выше облаков", после чего карьера певицы пошла в гору.

На сегодняшний день Тина Кароль имеет звание Народной артистки Украины и Лучшей исполнительницы Украины 2014, 2015, 2018 года по версии YUNА. Она неоднократно была ведущей популярных шоу, а также тренером проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

INSTAGRAM

Тина Кароль и Дан Балан

О романе Тины Кароль и молдавского певца Dan Balan в сети поговаривают давно. Сами артисты подогревают эти слухи при каждой возможности, но в интервью уверяют – между ними нет романтических отношений.

Все началось с проекта "Голос країни", где Тина и Дан были тренерами. особенно бурное обсуждение вызвали их совместные выступления на шоу "Танці з зірками" и на премии M1 Music Awards. Тогда многие обратили внимание на чувства звезд друг к другу. Более того, был момент, когда Тина и Дан чуть было не поцеловались.

Недавно на вопрос о романтических отношениях между Кароль и Баланом певец ответил: "Роман, конечно! Роман, написанный рукой гения".

INSTAGRAM

Тина Кароль Инстаграм

В Instagram Тины Кароль сейчас более 1,2 миллиона подписчиков. Артистка преимущественно публикует снимки с фотосессий и кадры со съемки программ и концертов. В социальной сети также есть страница, созданная ее поклонниками. В аккаунте @_fantina часто можно увидеть арты, посвященные звезде, короткие ролики и другие фотографии.

INSTAGRAM

Тина Кароль личная жизнь

В январе 2008 года Тина Кароль тайно вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. Пара обвенчалась в Киево-Печерской Лавре. Спустя 9 месяцев у счастливых супругов появился первенец. Мальчика назвали Вениамином.

Вскоре стало известно о неизлечимой болезни Евгения Огира. Врачи поставили ему диагноз рак желудка. Полтора года продюсер боролся за жизнь, лечился за рубежом, в Украине, но в итоге умер весной 2013 года.

Тина Кароль провела в память о муже всеукраинский гастрольный тур "Сила любви и голоса", который завершился в феврале 2014 года. артистка долгое время не могла оправиться от потери, но сумела взять себя в руки и сконцентрироваться на сыне и карьере.

INSTAGRAM

Ранее мы публиковали самые популярные хиты Тины Кароль.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.