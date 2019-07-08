День семьи: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса
Вдохновляемся примером счастливых отношений украинских знаменитостей!
День семьи в Украине ежегодно отмечается 8 июля. В честь праздника Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить ТОП-15 пар украинского шоу-бизнеса, отношения которых по-настоящему вдохновляют.
Со своей второй женой Снежаной Вартанян Сергей Бабкин познакомился в 2007 году. Это была любовь с первого взгляда. Практически сразу они со Снежаной обвенчались, а через некоторое время и поженились. У обеих уже были дети от предыдущих браков, а в 2010 году у пары родилась дочка Василина. Совсем недавно, 18 июня 2019 года, в семье Бабкиных появился еще один ребенок – сын Елисей.
Надя Дорофеева и Владимир Дантес вместе уже восемь лет. В первый день знакомства Владимир сказал Наде: "Ты будешь моей женой!", а через неделю они уже жили вместе. В 2015 году пара поженилась.
Пара познакомилась в 1992 году на встрече поэта Николая Лукива. Павел красиво ухаживал за Мариной, пел романсы и в конце концов ее сердце растаяло. В 1994 году пара сыграла свадьбу. У супругов двое детей, сын Марины от первого брака Александр и совместная дочь Диана. В этом году пара отметит серебряную свадьбу.
Личную жизнь Влад Яма долго держал в секрете. Но известно, что в 2007 году звездный хореограф познакомился с Лилианой, вскоре они начали жить вместе. В 2015 году они поженились, а еще через год родился сын Леон.
Чувства между телеведущими зародились на семках шоу "Голос країни". В 2017 году пара поженилась, в этом же году у них родился сын Иван. Отметим, Осадчая и Горбунов до сих пор не показывают лицо своего ребенка.
Love story этой пары длится уже более 15 лет. Святослав не любит делиться подробностями личной жизни. Но все же из немногих интервью известно, что пара вместе воспитывает дочь Ляли от первого брака – Диану, а в 2015 году влюбленные узаконили свои отношения.
Познакомил будущих супругов друг Виталия, актер Иван Гаврилюк. Как отмечает Виталий, это была любовь с первого взгляда. Виталий и Светлана известны не только как артисты, но и как общественные деятели. Уже 20 лет подряд они вместе организуют фестиваль музыки и любви "Мелодия двух сердец"
Певица и звукорежиссёр состоят в браке уже более 15 лет. Пара скрывает подробности своей личной жизни, но ни Руслана, ни Александр не забывают подчеркнуть, что они счастливы вместе.
Впервые Захур увидел Камалию на одной из закрытых вечеринок в Донецке. В тот же вечер Захур признался девушке, что очарован ею. В 2003 году бизнесмен женился на певице. В 2013 году у пары родилась двойня Мирабелла и Арабелла.
С самой первой встречи в 2006 году Настя и Потап не понравились друг другу, Потап даже отказался сотрудничать с молодой певицей. Но позже между артистами вспыхнула страсть, и в 2013 году они были замечены на отдыхе в Кубе. Совсем недавно, 23 мая 2019 года, они поженились.
Пара познакомилась в 2009 году, когда Юлия в качестве журналистки пришла брать интервью у Валерия. Через два года после знакомства они поженились. Пара скрывала отношения на протяжении пяти лет. В 2015 году у них родился сын Данил.
В этом году пара отмечает 15-ю годовщину свадьбы. Познакомились они на дне рождения Вадима, Оля была приглашена на торжество в качестве певицы. Между молодыми людьми завязалась дружба, а вскоре они поженились. Воспитывают двух дочерей, Машу и Алису.
Судьбоносная встреча с будущим мужем Маши состоялась в 2001 году в Ялте. Через два года они сыграли свадьбу. У пары двое детей, дочь Нана и сын Александр.
Со своим будущим мужем Бекиром певица познакомилась на одной из встреч крымских татар. Поговорив, они сразу же поняли, что подходят друг другу. В 2017 году Джамала и Бекир поженились, а через год у них родился сын Эмир-Рахман Сеит-Бекир аглы Сулейманов.
Пара познакомилась 10 лет назад, когда Тамерлан предложил девушке поработать вместе. Перед тем как между ними зародились чувства, артисты успели записать песню. В 2013 году пара сыграла свадьбу, сейчас они воспитывают сына Тимура.
В день семьи также предлагаем также пройти тест и угадать, чей звездный ребенок на фото.
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