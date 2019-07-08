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День семьи: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса

Вдохновляемся примером счастливых отношений украинских знаменитостей!

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:16
День семьи отмечается 8 июля
День семьи отмечается 8 июля
Фото: Instagram.com

День семьи в Украине ежегодно отмечается 8 июля. В честь праздника Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить ТОП-15 пар украинского шоу-бизнеса, отношения которых по-настоящему вдохновляют.

Сергей и Снежана Бабкины

Сергей и Снежна Бабкины вместе с новорожденным сыном
Сергей и Снежна Бабкины вместе с новорожденным сыном
Фото: instagram.com/babkin_official

Со своей второй женой Снежаной Вартанян Сергей Бабкин познакомился в 2007 году. Это была любовь с первого взгляда. Практически сразу они со Снежаной обвенчались, а через некоторое время и поженились. У обеих уже были дети от предыдущих браков, а в 2010 году у пары родилась дочка Василина. Совсем недавно, 18 июня 2019 года, в семье Бабкиных появился еще один ребенок – сын Елисей.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес

Владимир Дантес и Надя Дорофеева
Владимир Дантес и Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Владимир Дантес вместе уже восемь лет. В первый день знакомства Владимир сказал Наде: "Ты будешь моей женой!", а через неделю они уже жили вместе. В 2015 году пара поженилась.

Павел и Марина Зибровы

Павел Зибров с женой Мариной и дочерью Дианой
Павел Зибров с женой Мариной и дочерью Дианой
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Пара познакомилась в 1992 году на встрече поэта Николая Лукива. Павел красиво ухаживал за Мариной, пел романсы и в конце концов ее сердце растаяло. В 1994 году пара сыграла свадьбу. У супругов двое детей, сын Марины от первого брака Александр и совместная дочь Диана. В этом году пара отметит серебряную свадьбу.

Влад и Лилиана Яма

Влад Яма с женой Лилианой
Влад Яма с женой Лилианой
Фото: instagram.com/vladyama_official

Личную жизнь Влад Яма долго держал в секрете. Но известно, что в 2007 году звездный хореограф познакомился с Лилианой, вскоре они начали жить вместе. В 2015 году они поженились, а еще через год родился сын Леон.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

Катя Осадчая и Юрий Горбунов
Катя Осадчая и Юрий Горбунов
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Чувства между телеведущими зародились на семках шоу "Голос країни". В 2017 году пара поженилась, в этом же году у них родился сын Иван. Отметим, Осадчая и Горбунов до сих пор не показывают лицо своего ребенка.

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарёва
Святослав Вакарчук и Ляля Фонарёва
Фото: instagram.com/okean__elzy

Love story этой пары длится уже более 15 лет. Святослав не любит делиться подробностями личной жизни. Но все же из немногих интервью известно, что пара вместе воспитывает дочь Ляли от первого брака – Диану, а в 2015 году влюбленные узаконили свои отношения.

Светлана и Виталий Билоножко

INSTAGRAM on

Познакомил будущих супругов друг Виталия, актер Иван Гаврилюк. Как отмечает Виталий, это была любовь с первого взгляда. Виталий и Светлана известны не только как артисты, но и как общественные деятели. Уже 20 лет подряд они вместе организуют фестиваль музыки и любви "Мелодия двух сердец"

Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов

Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов
Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов
Фото: Facebook-страница Александра Ксенофонтова

Певица и звукорежиссёр состоят в браке уже более 15 лет. Пара скрывает подробности своей личной жизни, но ни Руслана, ни Александр не забывают подчеркнуть, что они счастливы вместе.

Камалия и Мохаммад Захур

Камалия с мужем
Камалия с мужем
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Впервые Захур увидел Камалию на одной из закрытых вечеринок в Донецке. В тот же вечер Захур признался девушке, что очарован ею. В 2003 году бизнесмен женился на певице. В 2013 году у пары родилась двойня Мирабелла и Арабелла.

Настя Каменских и Потап

Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап
Фото: instagram.com/kamenskux

С самой первой встречи в 2006 году Настя и Потап не понравились друг другу, Потап даже отказался сотрудничать с молодой певицей. Но позже между артистами вспыхнула страсть, и в 2013 году они были замечены на отдыхе в Кубе. Совсем недавно, 23 мая 2019 года, они поженились.

Юлия Санина и Валерий Бебко

Юлия Санина и Валерий Бебко с их сыном Даней
Юлия Санина и Валерий Бебко с их сыном Даней
Фото: instagram.com/the_hardkiss

Пара познакомилась в 2009 году, когда Юлия в качестве журналистки пришла брать интервью у Валерия. Через два года после знакомства они поженились. Пара скрывала отношения на протяжении пяти лет. В 2015 году у них родился сын Данил.

Оля и Вадим Поляковы

Оля Полякова с мужем Вадимом
Оля Полякова с мужем Вадимом
Фото: instagram.com/polyakovamusic

В этом году пара отмечает 15-ю годовщину свадьбы. Познакомились они на дне рождения Вадима, Оля была приглашена на торжество в качестве певицы. Между молодыми людьми завязалась дружба, а вскоре они поженились. Воспитывают двух дочерей, Машу и Алису.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев
Маша Ефросинина и Тимур Хромаев
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Судьбоносная встреча с будущим мужем Маши состоялась в 2001 году в Ялте. Через два года они сыграли свадьбу. У пары двое детей, дочь Нана и сын Александр.

Джамала и Бекир Сулейманов

Джамала с мужем Бекиром и сыном Эмиром-Рахманом
Джамала с мужем Бекиром и сыном Эмиром-Рахманом
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Со своим будущим мужем Бекиром певица познакомилась на одной из встреч крымских татар. Поговорив, они сразу же поняли, что подходят друг другу. В 2017 году Джамала и Бекир поженились, а через год у них родился сын Эмир-Рахман Сеит-Бекир аглы Сулейманов.

Тамерлан и Алена Омаргалиева

TamerlanAlena/ Фото: пресс-служба
TamerlanAlena/ Фото: пресс-служба

Пара познакомилась 10 лет назад, когда Тамерлан предложил девушке поработать вместе. Перед тем как между ними зародились чувства, артисты успели записать песню. В 2013 году пара сыграла свадьбу, сейчас они воспитывают сына Тимура.

В день семьи также предлагаем также пройти тест и угадать, чей звездный ребенок на фото.

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