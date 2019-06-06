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День журналиста 2019: известная ведущая поделилась раритетными фото

Ведущая новостей "Сегодня" показала закулисье своей работы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:34
Анна Панова
Анна Панова
Фото: instagram.com/annapanova

Ведущая новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Анна Панова в честь профессионального праздника, Дня журналиста, поделилась раритетными фото, на которых запечатлены рабочие моменты.

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"Для меня быть журналистом – это быть посредником между гражданами и властью. Моя главная задача – поставить топ-чиновникам и политикам те вопросы, которые украинцы физически не могут поставить, потому что "доступ к VIP-тела ограничен. Ни разу не пожалела о своем выборе профессии. Продолжение следует! С праздником, коллеги!", – подписала она опубликованные в соцсети Instagram фото.

Анна Панова поделилась фото рабочих моментов
Фото: instagram.com/annapanova
Анна Панова поделилась фото рабочих моментов
Фото: instagram.com/annapanova
Анна Панова поделилась фото рабочих моментов
Фото: instagram.com/annapanova
Анна Панова поделилась фото рабочих моментов
Фото: instagram.com/annapanova
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Карьеру в медиаотрасли Анна Панова начала в 2002 году, прошла путь от репортера до главного редактора и ведущей на региональном телеканале в Черкассах.

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Позже работала на общенациональных каналах, в частности парламентским корреспондентом и ведущей новостей. К команде телеканала "Украина" присоединилась в 2014 году в качестве ведущей информационной программы "События".

Новости "Сегодня" также подготовили ко Дню журналиста решили поздравить коллег раньше всех, пригласив к разговору телевизионных и газетных репортеров, стрингеров, независимых фотокоров, которых называют фронтовыми или военными, хотя это люди гражданские, и у них нет ни воинских званий, ни знаков отличия. Военные корреспонденты рассказали о работе на Донбассе, обстрелах и котах.

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