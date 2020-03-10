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Дэниел Крейг снялся обнаженным для известного глянца

Актер признался, что больше не появится в "бондиане"

Инна Петрова
Сегодня, 13:30

Дэниел Крейг снялся обнаженным для известного глянца. Британский актер продемонстрировал стальной торс и бицепсы, а также рассказал, почему уходит из "бондианы". Напомним, что премьеру 25-го фильма об агенте Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса.

Дэниел Крейг
Дэниел Крейг
Фото: YouTube

52-летний Дэниел Крейг стал лицом апрельского номера журнала GQ. Экранный Джеймс Бонд позировал обнаженным, демонстрируя свои мышцы. Соответствующие фото были опубликованы в Instagram.

Фото: instagram.com/gq

В интервью изданию Крэйг признался, что больше не намерен играть агента 007. По его словам, картина "Не время умирать" станет последней, когда он перевоплотится в известного шпиона.

Актер также объяснил, почему между фильмами "007 Спектр" и "Не время умирать" прошло пять лет.

"Я никогда не собирался делать это снова. Я не был уверен, что эта работа действительно стоит того, чтобы пройти через все снова. Я чувствовал физический упадок сил. Таким образом, перспектива еще одного фильма была нереальной. И вот почему прошло пять лет", – прокомментировал Дэниел.

Дэниел Крейг для GQ
Фото: gq.com
Дэниел Крейг для GQ
Фото: gq.com
Дэниел Крейг для GQ
Фото: gq.com
Дэниел Крейг для GQ
Фото: gq.com
Дэниел Крейг для GQ
Фото: gq.com
Дэниел Крейг для GQ
Фото: gq.com
Дэниел Крейг для GQ
Фото: gq.com
Дэниел Крейг для GQ
Фото: gq.com
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Дэниел Крейг снялся в пяти картинах о Джеймся Бонде. До него этого персонажа играли Пирс Броснан, Тимоти Далтон, Шон Коннери и другие.

Смотрите также сюжет о Дэниеле Крейге:

Ранее звезды фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" Рами Малек и Дэниел Крейг снялись для Entertainment Weekly.

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