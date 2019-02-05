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Дэниел Рэдклифф рассказал большую тайну о фильме "Гарри Поттер и философский камень"

Зрители никогда не замечали, что их обманывают

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
"Гарри Поттер и философский камень"
"Гарри Поттер и философский камень"
Фото: YouTube

Известный британский актер Дэниел Рэдклифф, который сейчас играет в новом телепроекте вместе со Стивом Бушеми, раскрыл тайну о первой части "Гарри Поттера". Оказывается, что для каждого актера-ребенка, принимавшего участие в съемках фильма, делали слепок всей челюсти.

В интервью порталу The Hollywood Reporter актер рассказал, что все герои во время съемок носили фальшивые зубы.

"Когда они снимали первые фильмы, для каждого актера был сделан слепок всей челюсти, чтобы, когда зубы начали выпадать, можно было бы быстро устранить этот недостаток и вставить зуб, чтобы продолжать снимать. Когда у тебя на площадке 20 человек 10-летнего возраста, приходится делать слепок для каждого", – поделился Рэдклифф.

Он отметил, что иногда это бросается в глаза и становится очевидным, например, когда в одной сцене у героя зуба нет, а в другой  полный рот ровных и белых зубов. 

Напомним, в недавнем интервью телеканалу MSNBC актер признался, что дети перестали признавать в нем героя волшебного мира. Дэниел Рэдклифф рассказал, что родители юных фанатов представляют его своим детям как Гарри Поттера, но большинство из них лишь отрицательно качают головой.

А недавно Том Фелтон и Дэниел Рэдклифф показали совместное фото. 

Смотрите видео о том, как Дэниел Рэдклифф бежал от образа Гарри Поттера:

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Источник: Сегодня
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