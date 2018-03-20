Денис Повалий о выступлении на "Голосі країни-8": Спасибо Тине Кароль за муштру

В выходные зрители увидели первый выпуск "вокальных боев" проекта "Голос країни-8", в рамках которого тренеры Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль сформируют из своих участников дуэты для выступления на сцене. Победителем с "баттла" выйдет только один участник, другого вокалиста наставники смогут "украсть".

Одним из самых ярких выступлений программы стал дуэт подопечных Потапа девушки-трансгендера Зианджы и Алексея Баклана.

Также в "вокальном бое" сошлись бэквокалистка LAUD (Влада Каращука) Елизавета Байрак и трио "Nude voices". В новом этапе "Голосу країни" участники команды Тины Кароль продемонстрировали настоящий перформанс, совместив три популярных хита – "Work" Rihanna, "New rules" Duo Lipa, а также "Vidlik" Onuka. "Это был лучший номер за сегодня, но я буду болеть за трио в следующих этапах", – сказала Джамала. Тем временем, Сергей Бабкин отметил, что был поражен таким креативным подходом вокалистов к выступлению на "Голосі країни". В свою очередь, Тина Кароль отдала предпочтение группе "Nude voices".

На странице в Facebook Денис Повалий поблагодарил Тину Кароль и команду "Голоса" за поддержку: "Обычно танцевальная музыка исполняется под заранее прописанные барабанные биты и синтезаторные паттерны, предполагает медленное погружение в трек, атмосферность, где вокал лишь мягко вплетается в стабильную, частенько слишком монотонную аранжировку и является лишь вишенкой на торте. У нас же вышло немного наоборот – такое себе порурри (mashup) напоминающие содержание двухсторонних пиратских DVD "7 в одном" на основе мощного битбокса, и приправленного скэтовым соло из моего дорогого, но, к сожалению, уже покойного Al Jarreau...Но, глядя на ваши позитивные отзывы и учитывая то, что мне самому порой надоедает заезженная песня уже после первого припева, кажется, мы нащупали достаточно современный стиль подачи песен! Короче, спасибо Кате и Артему за #NudeVoices Lisa Bajrak, чудесной Тине за муштру, и творческому коллективу "Голоса", которые разрешили и даже настояли на полном "лайве": Наконец-то на сцене пригодился мой DaveSmith Prophet’08. Короче, двигаемся дальше и спасибо за просмотры, лайки, репосты и, особенно, критику. Для нас это очень ценно!" – написал музыкант.

Напомним, одной из самых ожидаемых гостей рубрики BACKSTAGE, которую ведет шоумен Артем Гагарин в рамках восьмого сезона проекта "Голос країни" была Зианджа.