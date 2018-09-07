Дениз Ричардс выходит замуж за бывшего мужа актрисы из "Отчаянных домохозяек"

Актриса уже была замужем за Чарли Шином

Аарон Файперс и Дениз Ричардс. Фото:Getty

47-летняя актриса Дениз Ричардс собирается в скором времени пойти под венец. Об этом изданию People сообщил источник из окружения актрисы. Избранником Дениз стал канадский актер Аарон Файперс, который два года назад развелся с Николетт Шеридан, сыгравшей одну из главных ролей в сериале "Отчаянные домохозяйки". С Дениз Аарон встречается с декабря 2017 года.

Отметим, что с Николетт Файперс прожил в браке всего полгода. Как говорила сама актриса, причиной расставания стали "непримиримые разногласия" с супругом. К слову, ее активы оцениваются в 18 миллионов долларов. В бракоразводных документах Шеридан попросила отказать бывшему супругу в алиментах, если он подаст соответствующее заявление.

"Они к этому шли. Аарон давно забыл свои прошлые отношения и женитьба на Дениз – это новая глава жизни для них обоих. Они очень счастливы и живут вместе", – рассказал инсайдер.

Дениз Ричардс, к слову, была замужем за актером Чарли Шином. У супругов родилось двое детей. Пару лет назад Дениз подавала в суд на Чарли.

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