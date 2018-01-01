Дерматолог Анджелины Джоли раскрыла секреты красоты актрисы
Анджелине досталась оливковая кожа ее мамы Маршелин Бертран
О бьюти-секретах актрисы Анджелины Джоли рассказала дерматолог Ронда Ранд, услугами которой звезда пользуется около 30 лет.
В интервью ресурсу Refinery29 доктор Ранд призналась, что Анджелине повезло с генетикой: ей досталась оливковая кожа ее мамы Маршелин Бертран, поэтому ее "естественная красота не требовала особых манипуляций".
С юношества Джоли регулярно пользуется солнцезащитным кремом, чтобы избежать нежеланной пигментации, довольно редко наносит декоративную косметику, если этого не требует работа, а также очищает кожу щадящими средствами.
Ежедневно она наносит на кожу солнцезащитный крем, пользуется антиоксидантами и иногда гликолевой кислотой, которая отшелушивает кожу. Вместо скрабов она использует альфа-гидроксикислоты (АНА), они натуральные и очень эффективные.
Любимые бьюти-продукты Джоли – антиоксидантный солнцезащитный крем Dermbasics RR Perfection Cream и подушечки с гликолевой кислотой Dermbasics Glycolic Acid Pads. Салонными процедурами актриса не злоупотребляет, отдавая предпочтение IPL-лазеру для борьбы с пигментацией.
Напомним, Анджелина Джоли заинтересовалась своим коллегой по фильму Эдом Скрейном.
Также каст картины "Малефисента 2" может пополниться еще одним звездным именем – Мишель Пфайфер ведет переговоры о съемках в фильме Хоакима Роннинга и в случае их успеха сыграет пока еще безымянную королеву.
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