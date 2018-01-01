Дерматолог Анджелины Джоли раскрыла секреты красоты актрисы

Анджелине досталась оливковая кожа ее мамы Маршелин Бертран

Анджелина Джоли. Фото: AFP

О бьюти-секретах актрисы Анджелины Джоли рассказала дерматолог Ронда Ранд, услугами которой звезда пользуется около 30 лет.

В интервью ресурсу Refinery29 доктор Ранд призналась, что Анджелине повезло с генетикой: ей досталась оливковая кожа ее мамы Маршелин Бертран, поэтому ее "естественная красота не требовала особых манипуляций".

С юношества Джоли регулярно пользуется солнцезащитным кремом, чтобы избежать нежеланной пигментации, довольно редко наносит декоративную косметику, если этого не требует работа, а также очищает кожу щадящими средствами.

Ежедневно она наносит на кожу солнцезащитный крем, пользуется антиоксидантами и иногда гликолевой кислотой, которая отшелушивает кожу. Вместо скрабов она использует альфа-гидроксикислоты (АНА), они натуральные и очень эффективные.

Любимые бьюти-продукты Джоли – антиоксидантный солнцезащитный крем Dermbasics RR Perfection Cream и подушечки с гликолевой кислотой Dermbasics Glycolic Acid Pads. Салонными процедурами актриса не злоупотребляет, отдавая предпочтение IPL-лазеру для борьбы с пигментацией.

Напомним, Анджелина Джоли заинтересовалась своим коллегой по фильму Эдом Скрейном.

Также каст картины "Малефисента 2" может пополниться еще одним звездным именем – Мишель Пфайфер ведет переговоры о съемках в фильме Хоакима Роннинга и в случае их успеха сыграет пока еще безымянную королеву.

Как Брэд Питт пережил развод с Анджелиной Джоли – смотрите видео